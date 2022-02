Cangas presenta al IGVS un plan de vivienda social, de emergencia y de alquiler para jóvenes

El Concello de Cangas aspira a poner en marcha un ambicioso plan de vivienda con tres ejes que incluyen la emergencia, los pisos sociales y el alquiler para jóvenes, familias monoparentales o de renta reducida. Así lo planteó ayer la regidora municipal en el Instituto Galego de Vivenda e Solo en la entrevista que mantuvo con el titular de este ente, Heriberto García, a fin de interesarse por la posibilidad de optar a los fondos europeos Next Generation para financiar la iniciativa. García emplazó a la alcaldesa a presentar su proyecto a las subvenciones que desde la Xunta de Galicia se sacarán en marzo o abril una vez se defina el destino de las cantidades aportadas por la Unión Europea.

El gobierno local cuenta con la Casa dos Pobres y las casas de maestros de Nazaret y quiere los bloques de A Regueira, en manos de la Sareb

El gobierno local cangués ya había manifestado su intención de destinar la antigua Casa dos Pobres, de la que es propietaria, a acoger tres viviendas de emergencia social. En esta línea ya se acometió la rehabilitación integral de las dos plantas y su adecuación para poder albergar de manera simultánea a tres unidades familiares distintas, con la inversión de 53.837 euros. Quedaría pendiente una segunda fase que incluiría la adecuación de un cuarto común de calderas y lavadora, así como la dotación de cocina en las tres viviendas y el mobiliario preciso para poder ser habitadas. El presupuesto estimado es de 72.168 euros.

La segunda de las líneas en las que se trabaja son las viviendas sociales, para las cuales ya se cuenta con los antiguos pisos de los maestros de Nazaret tras su desafectación por parte de la Consellería de Educación. El Concello tiene la titularidad de seis viviendas, si bien hay sobre la mesa una propuesta vecinal para destinar una de ellas a centro social, algo que habría que valorar. Cada uno de los pisos cuenta con una superficie de 75 metros cuadrados, pero su estado actual obligaría a una profunda rehabilitación, un trabajo que supone una inversión “elevada para nuestra capacidad, pero asumible con los fondos Next Generation”, defiende Portas. Desde el IGVS se apuntó la necesidad de que todos los proyectos que se presenten tengan una eficiencia energética, lo que significa que el concello deberá revisar el proyecto que tiene de cambio de cubierta para ese bloque. “Hay que ver si encaja con los requisitos, porque aunque adelantemos el dinero podría entrar posteriormente en esas ayudas”, señala Portas.

El Concello optará a las ayudas de los fondos Next Generation que saldrán en marzo o abril

La alcaldesa de Cangas subrayó el hecho de que tanto con la Casa dos Pobres como con los inmuebles de Nazaret la gran ventaja del concello cangués es que ya tiene la propiedad de los mismos y no hay que acometer una construcción nueva.

Quedaría por definir el tercer eje de actuación, que sería el de las viviendas de alquiler destinadas a jóvenes, a familias con rentas reducidas o monoparentales. Y ahí el Concello ha fijado su vista en los dos bloques de la urbanización de A Regueira, situada en la Avenida de A Coruña, que nunca llegaron a completarse y que pertenecen a la Sareb. Portas planteó la recuperación de este espacio, formado por 23 viviendas unifamiliares, como una bolsa para poder amortiguar la falta de oferta inmobiliaria en el municipio a unos precios razonables y confía en que en junio pueda haber noticias acerca de la disponibilidad que se le dará en el ámbito nacional a las viviendas en manos del denominado “banco malo”.

Por el momento no hay un informe sobre el estado y las obras que serían necesarias para acabar de acondicionar las casas, ni tampoco del coste que supondría. Estas viviendas deberían destinarse durante 50 años al alquiler en caso de beneficiarse de las subvenciones públicas.

La alcaldesa confirmó que dará órdenes para ir elaborando los diferentes proyectos con la intención de optar a la convocatoria de ayudas que saldrá entre marzo y abril.

Pisos para mayores a cambio de la cesión temporal de sus actuales residencias

El cuarto eje de la política de vivienda que ayer presentó Victoria Portas en Santiago es la de la construcción de pisos nuevos para mayores a cambio de la cesión temporal de sus viviendas actuales, que se destinarían a alquileres sociales a jóvenes. “El 30 por ciento de la población de Cangas tiene más de 65 años, y en cinco años será casi el 50 por ciento. Hay un envejecimiento, y los jóvenes no se pueden quedar no por falta de trabajo o por malas comunicaciones, sino por los altos precios de la vivienda”, razona Portas.

De este modo, la idea supone plantear la construcción de nuevas viviendas adaptadas a las necesidades de los mayores, próximas a los servicios que necesiten, como el centro de salud o supermercados. La contraprestación es ceder su vivienda por un tiempo determinado para ponerla en el mercado de alquiler para jóvenes. Y parte de esa renta que se generaría serviría para completar los ingresos de la gente mayor. “Es una idea que habría que tener en cuenta en un ámbito autonómico o nacional, porque iniciativas como las del alquiler de viviendas vacías no funcionaron”, sentencia la regidora.