El acusado por el asesinato de Tirán espera por las pruebas de ADN desde hace 7 meses

La tragedia que salpicó la parroquia moañesa de Tirán el 3 de julio de 2021, con el asesinato de la vecina Cándida Soaje de 72 años en su propia casa, todavía se encuentra en plena investigación. El único acusado es Balbino S.E., cuyo domicilio, cerca del de la víctima, fue registrado horas después del crimen y, tras pasar a disposición judicial, quedó en prisión provisional sin fianza mientras seguían las investigaciones y a la espera del juicio definitivo. Las pruebas de ADN que solicitó el pasado verano todavía no se han realizado y la defensa del detenido requirió por escrito en dos ocasiones al laboratorio celeridad con este trabajo, al ser clave en un caso que mantiene a un hombre en prisión. De momento no hay fecha para conocer si los restos de ADN recogidos en la casa del crimen se corresponden o no con Balbino S.E.

Relacionadas Prisión provisional sin fianza para el detenido por el crimen de Tirán