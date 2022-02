La Asociación gallega de familiares y usuarios de residencias de mayores “Vellez Digna”, que preside el moañés Pepe Bernárdez, vuelve a poner en evidencia la situación de algunos de los centros de Domus Vi, entre ellos el de Aldán. En una queja presentada ante la Subdirección Xeral de Autorización e Inspección de Servizos Sociais de la Xunta, asegura que desconocen cuántas personas positivas hay ya que “a residencia e a Xunta so fan probas aos residentes con síntomas, para así ocultar as altas cifras reais do contaxio co cal os contaxiados que son asintomáticos non se detectan e seguen compartindo espazos cos residentes”. Esta queja contrasta con la situación que trasladan algunas familias de residentes que sí reciben los partes del médico con el número de positivos.

El portavoz de “Vellez digna” también asegura que escasea el personal y que no trabaja de forma separada con los positivos o con los negativos, ya que no se sabe quién es positivo y quien no: “Nesta situación o COVID circula libremente, por sorte as vacinas fan o seu efecto”. La Asociación también ha presentado queja por la residencia de Ribadumia, en donde dice que la práctica totalidad de residentes están contagiados, en una situación que se repite por la falta de sanciones por parte de la Inspección y los incumplimientos en materia de personal; y por la de Lalín, por permitir la Xunta que se anuncie la contratación de personal sin experiencia.