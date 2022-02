El PSOE, contra el PP y su socio de gobierno del BNG por rechazar la reforma laboral

El secretario local de los socialistas de Moaña, Mario Rodríguez, no se prodiga en intervenciones públicas y cuando lo hace sólo es para casos puntuales de la política en España, profundizando en la bicefalia que existe en el partido en Moaña, con él llevando las riendas ejecutivas del partido y con Marta Freire las del grupo municipal sin implicarse ella en cuestiones que competen al aparato del partido.

La última vez que Mario Rodríguez salió a valorar fue en la votación de los Presupuestos Generales del Estado, en la que el BNG se posicionó en contra; y lo vuelve a hacer ahora con la reforma laboral, que salió adelante por el voto telemático favorable, por error, de un diputado popular. El secretario local socialista de Moaña reprocha la posición en contra del grupo del PP en el Congreso pero también la del diputado del BNG en la convalidación definitiva de la reforma laboral, que no le sorprende en el caso de los populares, pero sí en esta otra fuerza progresista, señala. Con todo no pone en duda el gobierno bipartito PSOE-BNG de Moaña: "Estamos cumpliendo el pacto de gobierno y se traduce en una mejora de la calidad de vida de los vecinos”.

Insiste en que desde la agrupación socialista están satisfechos de la convalidación de dicho decreto, “asegurando una mejora sustancial en el derecho de los trabajadores que se va a materializar para los vecinos y vecinas de Moaña en que los jóvenes abandonarán la precariedad laboral; se recupera la ultra actividad de los convenios colectivos y la primacía del convenio sectorial sobre el convenio de empresa”.

Por eso que rechaza la postura del PP con respecto a las medidas que implican avance social, aunque dice que viendo en el ámbito local lo que hacen con la sanidad pública en Moaña “si lo trasladamos en el ámbito laboral no nos extraña su voto negativo por la reforma laboral”. Sí le causa sorpresa “no grata” el voto rotundo en contra del BNG “cercenando la posibilidad de mejora del derecho de los trabajadores”. Pregunta qué tiene en contra el BNG del contrato indefinido y dice que se lo tienen que explicar a los jóvenes, los más afectados por la temporalidad en el trabajo, como también a los trabajadores por cuenta ajena en el caso de los convenios o a las limpiadoras de hoteles de lo que va a significar en su ámbito la recuperación del convenio sectorial. El secretario local asegura que estas críticas al BNG las limita al Congreso, que el pacto en Moaña funciona “de maravilla”. No entiende por qué vota en contra de los Presupuestos Generales durante dos años junto a VOX y PP y ahora también en contra de los derechos de los trabajadores: “Hay cuestiones de progreso para la mayoría de la ciudadanía en las que votan –no– y eso responde a una estrategia cortoplacista, de simple cálculo electoral .

Considera que hay cuestiones en las que no se puede jugar y que por eso no entiende que se haya votado en contra como ha hecho el Bloque. Los nacionalistas tienen un solo representante en el Congreso, Néstor Rego, que defendió el rechazo porque la reforma no deroga la del PP y mantiene sus aspectos más lesivos. “Si dices ser progresista no puedes decir no a que las limpiadoras de hoteles renuncien al convenio sectorial de hostelería y queden al designio del mercado con el límite del Estatuto de los Trabajadores”, dice Rodríguez.