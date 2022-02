El primer día de corte de tráfico en el vial de O Viso transcurrió si incidencias

No hubo problemas de tráfico ayer en O Hío. Las obras del vial de O Viso, que provocan el cierre de esta carretera, entre el cruce de la PO-315 e Iglesario no provocaron retenciones y toda la jornada se desarrolló con normalidad, según señala el jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla. El Concello sigue sin saber cuánto tiempo tendrá que permanecer la mencionada carretera, en la que se actúa, cerrada al tráfico. Por esta vía solo pueden pasar los residentes, que no tuvieron ayer el más mínimo problema para acercarse a sus casas. Se espera que las próximas jornadas sean igual de tranquilas.

Por otra parte, técnicos de la Diputación y del Concello de Cangas se reúne hoy en la avenida de Lugo, a las 10.00 horas. El asunto: encontrar la fórmula en el proyecto para evitar que los pasos sobreelevados influyan en las inundaciones de esta vía.