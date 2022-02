Portas afirma que sí que hay contrato con Kim Soluciones y que las facturas son legales

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, desmiente al Partido Popular. Afirma que las facturas que se pagaron a la empresa Kim Soluciones, por un importe de 7.000 euros se hicieron para cumplir un contrato que el Concello había firmado con la citada empresa. Asegura que este pago no tiene sentido que estén en la lista de reparos de Intervención, ya que el Concello compró la idea que le había propuesto una empresa. Asegura que, tal vez, el trabajo se explicó mal, porque no es sobre la promoción del tejido local, sino que versa sobre el tejido asociativo de Cangas. La regidora local comenta que la propuesta fue presentada al Concello cuando la persona que lleva las asociaciones estaba de baja y el Concello quería conocer bien la situación de las asociaciones, dinamizarlas y que aprendieran a obtener subvenciones de las distintas administraciones. Asegura que eso fue por lo que se pagó y que si no se sacó a concurso fue porque no se podía, ya que la idea era de una empresa que presentó su proyecto en el Concello de Cangas. Apunta que cuando Kim Soluciones Globales terminó su trabajo presentó las facturas y se lo comunicó al Concello, que procedió a su pago. “No entiendo el motivo por el que el PP saca estas facturas una y otra vez. Yo no miró quien está detrás de la empresa. Pero ahora no tengo nada claro que fuese premeditado por algún partido político. Hicimos un contrato con esa empresa porque en ese momento carecíamos de una persona de referencia para hablar con las asociaciones”. Victoria Portas afirma que el trabajo está hecho y que está en el Concello de Cangas, que es donde tiene que estar.

El PP mantiene que estas facturas, que se pagaron por decreto de la Alcaldía, supusieron un levantamiento de una orden de reparo de Intervención y que no existe contrato. Los populares recuerdan que la alcaldesa dijo en un pleno que no conocía las facturas y que de ser un contrato menor debe estar informado por Secretaría e Intervención Municipal (reparo o pago de estas facturas) y que dichas facturas deben tener la firma de un funcionario que acredite que esos servicios se realizaron. Para la alcaldesa Victoria Portas este asunto de las facturas está acabado. Considera que está suficientemente explicado y que no es la primera vez que se levantan reparos de Intervención para pagar facturas. La regidora local manifiesta que en estos momentos el gobierno local está comprometido en una campaña que tiene como finalidad bajar al máximo el número de reparos suspensivos, que se trabaja de la mano del Interventor Municipal con el fin de haya fórmulas para que facturas que corresponden al trabajo diario no tengan que sufrir los consiguientes reparos, como material que se compra en una ferretería. El PP, a través de su líder local, José Enrique Sotelo, advirtió que exigiría explicaciones en el pleno y que se iba a reservar el derecho a exigir responsabilidades legales. Así que es del todo probable que el PP vuelva a abordar este conflicto de las facturas en el próximo pleno. El Consello de Contas inspecciona a Cangas El PP se vuelca en hacer hincpaié en los muchos reparos de Intervención que se levantan desde la alcaldía. Victoria Portas está convencida de que se trata de una estategia encaminada a deteriorar la imagen del gobierno, porque pretende que quede la sensación entre la opinión pública de que desplifarra o no hay ningún tipo de control sobre el dinero público. En este sentido señala que fue el PP quien presentó una denuncia ante el Consello de Contas para que examinara las cuentas del mandato anterior. Dice que lo sabe porque cuando preguntaron si Cangas había sido escogida de manera aleatoria, la respuesta fue que había sido como consecuencia de una denuncia del Partido Popular. Reparos más frecuentes Victoria Portas trata de explicar que hay muchas facturas que en su opinión no tenían que estar reparadas por Intervención. Señala que no hace mucho tuvo que levantar el reparo para hacer frente a una factura de dos euros. Comenta que Intervención repara todo aquello que no salga a concurso, como el combustible para instalciones municipales (ayer sa aprobó el concurso), correos y telégrafos, pagos a Sogama, el alquiler de vehículos, el arreglo de vehículos municipales, contenedores de documentos oficiales. Asegura que se están tomando medidas para reducir todo esto, pero que es muy difícil hacer concurso para todo. Se colapsarían los servicios.