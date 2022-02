Autobuses, coches privados, ciclistas y vendedores convierten Donón en un caos los fines de semana

El buen tiempo de este invierno pone en jaque la capacidad de Donón para albergar esa avalancha de visitantes que aumenta año a año de una manera exponencial. Sábados y domingos al mediodía, Cabo Home está lejos de ser aquel punto siniestro de la costa, ya no hay quien se atreve a desembarcar determinados alijos por esas playas que adornan los acantilados de Cabo Home de tanto ajetreo de personas que van y vienen los fines de semana y cuando el festivo lo permite. Es una feria de las de antes, donde los grandes autobuses se pelean entre ellos y contra coches y motos particulares que buscan un lugar para aparcar o girar y con las bicicletas que tratan de ganar el monte. Mientras, entre tanto bullicio de feira el vendedor de la ONCE también trata de sacar tajada del espectáculo del atardecer en una zona que en otro tiempo guardaba secretos y que ahora se venden en mercadillos improvisados. Allí, en Donón, son todos a poner multas los fines de semana. No solo lo hace la Policía Local de Cangas, sino también la Policía Autonómica y el Servicio de Medio Ambiente de la Red Natura, que protege esta zona.

El gobierno municipal de Cangas es consciente del problema que hay con el tráfico y con el aparcamiento. De ahí que ya maneje un plan que está negociado incluso con la Comunidad de Montes de O Hío y con el que se pretende resolver definitivamente este problema de aparcamiento y tráfico. Se sabe incluso lo que costaría ponerlo en marcha: 150.000 euros. La idea es habilitar una pista de acceso a la zona de Melide, una senda peatonal que solo puedan utilizar los peatones y los ciclistas y otra actuación en la vía que corre paralela a la playa de Barra de doble dirección y con un aparcamiento disuasorio en las inmediaciones. El plan ya fue estudiado con el Servicio de Medio Ambiente y con Costas de la Xunta de Galicia, además de con la Comunidad de Montes de O Hío, que tiene la intención de ceder una parcela para que en ella se habilite ese aparcamiento disuasorio. También se pretende terminar la pista que circunda la famosa Caracola, que tanto demandaron los vecinos. Para ello se utilizará hormigón ecológico de color marrón y una senda de 1,5 metros hasta O Facho con sentido único, además de un carril de circulación. Las sendas fluviales se aprovecharán para evitar que los coches lleguen al pueblo Una de las novedades que aporta el Plan de Mobilidade Urbán Sostible de Cangas (PMUS) es algo que se va a experimentar en Donón y que pretende evitar que los coches entren en el pueblo. El PMUS solicitó a la Xunta de Galicia permiso para aprovechar las sendas fluviales de Cangas y actuar sobre ellas. En Donón se hará en un regato que pasa muy cerca de una casa que es propiedad de unos ingleses. Es justo en una curva pronunciada ante de entrar en la población de Donón. Eso sí, también hay que buscar un aparcamiento disuasorio dentro de esta zona de influencia, con el propósito de desviar ahí la circulación y evitar que entren en el pueblo de Donón. El gobierno local y los técnicos municipales son muy conscientes de que hay que adoptar medidas para evitar imágenes como las que se pueden ver estos fines de semana de invierno en los que hace buen tiempo, sobre todo pensando en lo que puede llegar en el verano, cuando los visitantes a Cabo Home y al monte de O Facho, donde están las excavaciones arqueológicas se multiplican por tres. Y es que Donón es ya un punto de referencia de turismo importante, donde pugnan por asentarse chiringuitos y otros puestos.