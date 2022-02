Las actrices María Salgueiro y Mónica Camaño conducirán la manifestación de la sanidad del día 13

La asociación A Voz da Sanidade de Cangas y la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública de Moaña ya tienen todo organizado para la manifestación conjunta que ambas localidades celebran este domingo para reclamar mejoras sanitarias y que ayer se presentó con las actrices María Salgueiro y Mónica Camaño que conducirán el acto con la lectura del manifiesto. En la presentación estuvieron las portavoces de ambas agrupaciones Carmen Nores y Concha Trigo, respectivamente, que confían en reunir a miles de personas, incluso de plataformas de fuera de la comarca, para reivindicar la salvación de la Atención Primaria, que es lema de las pancartas que encabezarán las marchas. Trigo asegura que ya hay confirmadas la presencia de plataformas de O Condado, Salvaterra, Ponteareas y Tui, a la espera de la reunión que van a mantener el viernes a nivel de área metropolitana.

La manifestación tiene dos puntos de salida, en cada uno de los centros de salud de Cangas y de Moaña, a las 11:00 horas, para recorrer tramos del Camiño Real en cada municipio, en el caso de Moaña en homenaje al que fue portavoz de la Plataforma, Paco Ferreira, fallecido en diciembre pasado. Las marchas se encontrarán en la explanada de Lidl en Vilela, en donde se procederá a la lectura del manifiesto. La de Cangas irá por la calle Gondomar, avenida de Marín, Praza Concello, paseo Pepe Poeta, paseo marítimo hasta el entorno de la Casa de la Virgen para seguir por el Camiño Real y PO-551 hasta la explanada de Lidl. Moaña recorre el frente marítimo y todo el Camiño Real por Tirán hasta Lidl.

"Son las personas idóneas para leer el manifiesto, queridísimas y que siempre se han involucrado en el movimiento social" Concha Trigo - Portavoz de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública de Moaña

Si se pensó en las actrices, no es porque esté previsto ningún sketch, sino que obedece a que María Salgueiro, en representación de Moaña y Mónica Camaño, de Cangas; son las personas más idóneas, queridísimas y siempre han estado involucradas en el movimiento social., asegura Trigo. Ellas leerán conjuntamente el manifiesto de SOS Galicia.

Con respecto a la pancarta que encabezarán las marchas, será la de “Salvemos a Atención Primaria”, la que siempre aportaron los colectivos de la sanidad, aunque se unirán otras alusivas a las mejoras que también se plantean, de refuerzo de la tercera ambulancia, regreso de las urgencias a Moaña, cubrir las plazas vacantes de médicos y refuerzo del servicio de salud mental. No quieren entrar en polémica con la petición del colectivo de ambulancias para encabezar también con una pancarta pidiendo el refuerzo de este servicio. Nores asegura que está a la espera de recibir el correo que anunciaron que iban a dirigir a A Voz para pedir la autorización.

Respuesta de Eugenio González a Mercedes Giráldez

Por lo que respecta a las críticas de la portavoz del BNG de Cangas, Mercedes Giráldez, al PSOE por haber utilizado el voto en contra de una de sus ediles para tumbar la moción nacionalista de la sanidad en el último pleno, deshaciendo así el empate y que quedara rechazada; el portavoz socialista, Eugenio González, asegura que quien se alza en defensora de la sanidad -en alusión a Giráldez- votó a favor de una modificación de crédito para destinar 300.000 euros a buscar un terreno en A Rúa para el nuevo edificio sanitario, concluyendo el plazo sin haberse invertido ese dinero, y votando en contra de una modificación puntual en el mismo lugar por la que se cedía de forma gratuita el terreno al Concello.

No entiende que la portavoz del BNG de Cangas pida a los socialistas que no juegue sucio con la sanidad, después de todo esto y pregunta “¿A qué juegan ellos con la sanidad? “. Eugenio González recuerda a Mercedes Giráldez que no intente dirigir al PSOE.

La comarca aún no baja de los 1.500 casos de COVID

Los contagios de COVID bajaron ayer en la comarca, aunque sigue ocurriendo muy ligeramente, con 10 menos en el acumulado a 14 días, que sitúa a O Morrazo todavía con 1.506 positivos; y una caída de 34 en los nuevos positivos en los últimos 7 días con respecto al día anterior, pero todavía hubo 725 nuevos casos en este tiempo. Cangas tiene 667 positivos a 14 días y 317 a 7 días; Moaña 558 y 274, respectivamente y Bueu, 281 y 134.