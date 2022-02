Por noveno domingo consecutivo, Moaña volvió a salir a la calle ayer con el apoyo de la Voz da Sanidade de Cangas para reclamar una sanidad pública de calidad, atención primaria digna, para que vuelvan las urgencias a su centro de salud y reforzar el servicio de ambulancias con un tercer vehículo para ambos municipios, en una “revolución”, dijo la alcaldesa, Leticia Santos, que no va a parar, ni aquí ni en toda Galicia.

La alcaldesa y la portavoz de la Plataforma de defensa da Sanidade pública de la localidad, Concha Trigo, animaron a los cientos de personas concentradas ante la Casa del Mar, a no decaer en la reclamación. Santos hico mención a la reunión que mantuvo la semana pasada junto a la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, con el conselleiro de Sanidade y la directora del 061, en un encuentro en el que, dice, “siguen negando la mayor”, para ese refuerzo de la tercera ambulancia compartida, a pesar de las distancias con el hospital de Vigo y el aumento de traslados. Criticó que la consellería siga sin aportar los datos sobre los desplazamientos de ambulancias que tienen que acudir desde las bases de otros municipios a O Morrazo a atender un servicio aquí y que “es raro” que en la reunión no tuvieran el dato sobre la mesa, cuando era una de las preguntas que, de antemano, se le había formulado al 061: “Nos hacen sospechar que la situación no es tal como ellos la describen” en cuanto a que no hay tiempos de respuesta mayores que en otras zonas.

Sí anunció, como novedad, que la excusa que pone Sanidad para no poner ese refuerzo es el coste económico de medio millón de euros al año que supondría esa tercera ambulancia, del que el conselleiro dijo que habría que ver de dónde se retira: “Pero yo no digo que hay que retirar, sino que el presupuesto de la Xunta en sanidad tiene que crecer porque tenemos un país que necesita atención. No nos vale que nos digan que como cuesta medio millón de euros no nos pongan el servicio” y animó a los concentrados a gritar “Ambulancia xa”.

Sobre el regreso del equipo de urgencias (PAC) a Moaña, recordó que no tiene costes, pero insistió en que Sanidade tampoco lo va a hacer y seguirá en Cangas, que tiene tres equipos -los dos propios y el de Moaña. Pero añadió que en 2018 Moaña tenía dos equipos y que con la pandemia “les fue de maravilla mover el PAC a Cangas”, y Moaña se quedó sin el refuerzo. Criticó que la excusa de la falta de espacio en Moaña ya no vale, porque en Cangas también se espera en la puerta fuera y en Moaña se dan las mismas condiciones, por lo que gritó que “se devuelvan las urgencias a Moaña”.

Esperar hasta mayo para cubrir las plazas de médicos

Leticia Santos también criticó que Sanidade haga esperar hasta mayo para cubrir los dos puestos médicos vacantes en Moaña desde noviembre, que afecta a 2.800 personas sin médico de atención primaria y, por consiguiente, sin acceso a la atención sanitaria pública. La alcaldesa teme que las plazas que la Xunta va a ofertar en ese proceso extraordinario para los médicos que acaben el MIR, sin esperar a que concluyan la especialidad, sean atractivas y se cubran y Moaña vuelva a quedar fuera. Considera que se trata de una media improvisada por parte de un gobierno de la Xunta que lleva 12 años ininterrumpidos gobernando.

"La Xunta da paos de cego para cubrir las plazas vacantes de médicos" Concha Trigo - Portavoz de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública de Moaña

Por su parte Concha Trigo dijo que Moaña estaba sufriendo una situación especial dentro del problema que vive Galicia en atención sanitaria y en parte del Estado. Destacó que 2.800 personas están sin médico de cabecera porque siguen sin cubrirse las dos plazas vacantes en el concurso de traslados y que no se puede consentir seguir así hasta mayo. Insistió en la necesidad de recuperar el servicio de urgencias en Moaña porque mientras van a buscar el médico a Cangas y llega al domicilio y está la ambulancia disponible, “mueren personas”. Demanda la tercera ambulancia y dijo que desde la Xunta se estaban dando “paos de cego” en la solución acordada por el presidente de la Xunta para cubrir las plazas vacantes de médicos, recurriendo a contratar a estudiantes de Medicina que acaben este año el MIR, sin continuar con los cinco años de especialidad. Por otro lado, la portavoz de la Plataforma de defensa da sanidade pública de Moaña pidió el refuerzo del servicio de salud mental, que tiene en Cangas una plaza de psicólogo y otra de psiquiatra, pero que debería de tener un segundo equipo, aprobado en el año 90. No puede ser, dice Trigo, que a un enfermo en salud mental le estén dando citas ahora para diciembre.

La manifestación conjunta del día 13

El próximo domingo Cangas y Moaña celebran una manifestación conjunta a favor de la sanidad, por lo que la concentración en Moaña será a las 11:00 para partir hacia Vilela, por el Camiño Real, para unirse en la explanada de Lidl con los vecinos de Cangas que parten en manifestación a la misma hora desde su centro de salud.

A Voz da Sanidade empezó ayer a difundir el cartel que anuncia esta marcha conjunta, en el que solo figura el lema “Salvemos a Atención Primaria”, sin alusión al refuerzo de ambulancias, como se pidió en el Consello Municipal de Saúde de la semana pasada.

El voto de una edil del PSOE tumbó la moción del BNG en Cangas

La portavoz del BNG de Cangas, Mercedes Giráldez, critica las “máscaras” de algunos grupos políticos, en alusión al PSOE que en el último pleno y para evitar que la moción nacionalista en apoyo a la sanidad pública saliera adelante, acordó que una de sus concejales votara en contra, uniéndose al voto en contra del PP. Fue algo similar al voto del diputado popular Alberto Casero, en el Congreso, que inclinó la balanza a favor del gobierno en la aprobación de la reforma laboral, pero sin error de por medio.

Giráldez asegura que el PSOE había anunciado que se abstenía, como también Avante,! por lo que había empate de 7-7 y la moción saldría adelante con el voto de calidad de la alcaldesa (ACE e IU apoyaron la moción). Es la prueba de esa “pinza” del PSOE con el PP en la oposición. Giráldez califica de “jugada sucia” que el PSOE pactara que una de sus concejalas votara en contra ,”en un antiBNG descarado”. Pide que no haya juegos sucios en la defensa de la sanidad