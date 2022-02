Un resbalón municipal.

Lo que decíamos. La noche tiene la capacidad de cambiar las cosas de sitio. Por mucho que pese la maceta que está situada en la calle Noria, hubo quienes consiguieron cambiarla de lugar. Fue un esfuerzo pírrico, pero se hace siempre.

Mire, policía, hoy no vamos a abrir; estén tranquilos

La noche se está convirtiendo en peligrosa, refugio, ahora, más de los vándalos, que de la diversión y de los amantes, pasajeros o no. Pero aún hay sonrisas que se escapan. La Policía Local de Moaña atendió a un conocido empresario del ocio nocturno que le comunicó que este sábado no se debían de preocupar, porque no iba a abrir. Se trata de uno de los locales nocturnos donde más jaleos se detectaron últimamente en el municipio de Moaña. El hombre, por lo menos, tuvo un gesto con los policías. Siempre está bien avisar de qué no van a tener trabajo.

Un camión de arena y de conflicto en Paz

Que nos comentan que hay un camión de arena en la calle Paz de Cangas que no se sabe muy bien qué hace allí. Hay cierta intriga entre los vecinos y el caso parece que llegó hasta el concejal de Urbanismo, Mariano Abalo (ACE). Nos comentan que la arena puede suponer un cisma.

A Voz da Sanidade de Cangas pasa por momento de dificultades. Está en medio de una lucha de egos de “ex” que está dinamitando la lucha vecinal.