El Puerto dice ahora que aún no denunció al Concello de Cangas, que está en ese trámite

Después de confirmar en noviembre del pasado año que había denunciado al Concello de Cangas por negarse a pagar la reparación de O Salgueirón, ahora la Autoridad Portuaria manifiesta que no lo hizo, que aún está en tramitación. Lo cierto es que la denuncia suponía cumplir una amenaza que se había reiterado en varias ocasiones por parte del Puerto de Vigo en el caso de que el Concello no afrontara los gatos de reparación del paseo de O Salgueirón que, según la entidad portuaria, correspondía al municipio por convenio. El presupuesto de los trabajos ascendieron a 45.000 euros. El gobierno local siempre se negó a a reconocer el convenio firmado cuando ejercía el líder del PP, José Enrique Sotelo, como alcalde, mientras y el que fue presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, López Chaves. El fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos había calificado las condiciones de leoninas. Además de insistencia de la Autoridad Portuaria de desligar el convenio de la cesión al Concello de Cangas de los terrenos de dominio público situados entre la Torre de Massó y la ballenera, acordada por el propio consejo de administración del Puerto de Vigo y del que no quiso saber nada el sucesor de López Chaves en el puesto, concretamente López Veiga. La cláusula segunda del convenio establece que el Concello se compromete a la realización de conexiones de agua y electricidad y hacerse cargo de consumo de agua, limpieza y mantenimiento y conservación integral de toda la zona, incluyendo reposición de mobiliario urbano y demás elementos instalados en el paseo cuando fuese neceara para su uso o, en su caso, de su desaparición.

El primer teniente de alcalde de Cangas, Mariano Abalo, siempre fue muy crítico con la Autoridad Portuaria. Considera que si se hace efectiva la denuncia contra el Concello, el Puerto mostrará su carácter feudal y colonial en la gestión de sus terrenos en Cangas. Ya dejó claro que la Autoridad Portuaria de Vigo no cumplió con sus obligación. No entiende el edil de ACE que la Autoridad Portuaria de Vigo no reclame una propiedad que le pertenece, una vez finalizada la concesión y que la empresa Residencial Marina Atlántica anotó como bienes propios. Tampoco entiende que Abanca sea la que se haga cargo de los desperfectos que hay en los inmuebles de Massó, cuando es el Puerto de Vigo el verdadero propietario, una vez se extinguió la concesión del dominio público marítimo terrestre. De todas formas, el Concello ya tiene a sus abogados trabajando en esta cuestión por si, al final, se confirma la denuncia de la Autoridad Portuaria contra el Concello de Cangas.