Mesa petitoria en Moaña.

Esperemos que hayan tenido una respuesta económica satisfactoria por parte de los vecinos de O Morrazo. Los enfermos del cáncer necesitan muchas ayuds médicas, pero todos nosotros necesitamos que se investigue más para alcanzar una cura.

El famoseo que se pasó por Bueu

Participantes de un programa televisivo, que me dice que se llama Isla de las Tentaciones, estuvieron ayer en Bueu. Aseguran que comiendo en un restaurante de la villa, aprovechando el buen tiempo que el anticiclón nos está dejando estos primeros meses del año. A algunos que tienen identificados a ese personal les sorprendió su presencia. Y hay quien me recuerda que en ese programa participó una pareja de Bueu, formada por Hugo Pérez y Lara Tronti, que a mí estas cosas se me escapan. Bueno, pues eso, que se dieron un garbeo por Bueu unos cuantos del famoseo ese televisivo que capta audiencia juvenil a ritmo de hormonas descontroladas.

Mascarillas fuera y gente fuera

Insistimos. Nos van a retirar la mascarilla obligatoria en exterior, pero se mantienen otras restricciones que mucho nos tenemos que quieran perdurar en el tiempo, con el indudable perjuicio para los administrados. Esperemos que algún día alguien se de cuenta de que una cosa es gestionar la pandemia y otra muy distinta cargarse derechos, cuando no hay mediante un Estado de Alarma. A lo mejor tenemos que esperar a que otro del PP se equivoque.