El jefe de la Policía solicita acto de conciliación previo la querella contra el edil Antepazo (BNG)

Como había anunciado _aunque muchos no lo creían_ el jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, presentó el viernes ante el Juzgado Decano del Cangas la solicitud para la celebración de acto de conciliación previa a la interposición de la querella criminal por un presunto delito de injurias y calumnias frente al concejal del BNG de Cangas José Antonio Antepazo Gil.

En su escrito, el jefe de la Policía Local de Cangas señala que el pasado día 28 de enero, en el pleno ordinario de la corporación, en el punto de ruegos y preguntas, José Antonio Dopazo interviene para acusar públicamente a la Policía Local de comportamiento inadecuado por no decir delictivo. El edil mencionó en su intervención que pudo ver dos actuaciones de noche de la Policía Local de este Concello “que dan medo” por lo que preguntó quién controla a la Policía Local. El edil nacionalista señalaba que en una de esas actuaciones, la Policía persiguió a un coche hasta el Concello de Moaña y allí consiguieron sacarlo de la carretera y allí se montó la de “dioses cristo, tumbaron o tío no chan sacarono a forza do coche esposárono tirado na carretera, bueno la de Dios”...En otra ocasión, comentó el edil en el pleno, vi como al medio día, en dirección Cangas, un coche de la Policía iba a toda hostia, tambaleándose, case se sae da carretera e case leva a un por diante”.

Alberto Agulla afirma que el edil realizó acusaciones en su contra y la de su departamento que son de índole negativa, que implican un descrédito e incluso podrían imputar supuestamente delitos de conducción temeraria, de detención ilegal y, en su caso, extramilitación de las funciones policiales.

Como consecuencia de todo ello, el jefe de la Policía Local solicita que se requiera Antepazo demandando a esta conciliación con el propósito de que se avenga a reconocer los extremos que se mencionaron. “Se le requiere de forma expresa y formal en este acto para que proceda a pedir disculpas públicamente por las declaraciones contra mi persona y como responsable de la Policía y al referido cuerpo policial.

Alberto Agulla recuerda que el artículo 804 de la Ley de Enjuciamiento Criminal dice que “no se admitirá querella por injuria o calumnia inferidas a particulares si no se presenta certificación de haber celebrado el querellado acto de conciliación con el querellado, o de haberlo intentado sin efecto”.

Agulla señal que el primer caso al que hace referencia el concejal nacionalista, que quedó desacreditado por su propia portavoz Mercedes Giráldez, que pidió disculpas en nombre del BNG, fue en la madrugada del 28 de agosto, cuando un vehículo se salta un control de alcoholemia de la Policía en la avenida de Marín, colisiona con un vehículo estacionado y se da a la fuga. Afirma que en el límite de Cangas, en plena curva, monta un guardacarril de la PO-551, saliénsode de la rueda posterior derecha, hasta que el coche se detiene pegándole un golpe al coche policial, resultando herido un policía por el impacto del vehículo conducido por un vecino de Moaña, que después daría positivo en alcohol, con una tasa que triplicaba lo permitido. Señala que fue detenido por un delito contra la seguridad vial y conducción temeraria y que no hubo resistencia. La Policía instruyó atestado y la Guardia Civil se hizo cargo del mismo. También indica que el vehículo circulo por el carril contrario en varias ocasiones por la avenida de Ourense. Agulla espera que Antepazo ofrezca más datos respecto al otro caso que comentó en el pleno de Cangas.