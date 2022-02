La bajada de la curva de la sexta ola del COVID se para en la comarca

El descenso de la curva de la sexta ola del COVID, marcada por la variante ómicron, no lo hace al ritmo esperado. Ya lo decía esta semana el jefe de servicio del Centro de Salud de Cangas, Benigno Villoch, y a las cifras hay que remitirse para confirmar sus palabras. Ayer, precisamente, el mapa del coronavirus del Sergas, reflejaba una subida de contagios en O Morrazo, tanto en el acumulado a 14 días como en el registro de los nuevos casos en los últimos 7 días. También es cierto que se trata de subidas ligeras, pero no dejan de ser subidas cuando se está hablando que la próxima semana el Gobierno Central va a autorizar la retirada de la obligación del uso de la mascarilla en la vía pública y cerca de las celebraciones del Entroido. La subida de ayer rompe la tónica de los últimos días de descensos consecutivos, al menos en el acumulado a 14 días.

El mapa del coronavirus sitúa a la comarca de O Morrazo con 1.548 casos positivos de COVID, siete más que el día anterior, en el acumulado a 14 días; y 786 nuevos casos en los últimos 7 días, tres más que en el registro del día anterior.

En el acumulado a 14 días, Cangas tiene 691 positivos, aunque baja en cinco casos con respecto a la jornada anterior; pero Moaña sube a 565, ocho más que el día anterior. Por lo que respecta a Bueu, los casos suben en cuatro y se sitúa con 292.

Dentro de la comarca, Cangas es el municipio que mejores datos ofrece. Baja en 5 en el acumulado a 14 días y baja en 8 en el registro de los nuevos casos en los últimos 7 días. De todas formas sigue teniendo 353 nuevos casos en una semana. Moaña sube a 14 días y también a 7 días, con 8 más, respectivamente. El municipio registra 289 nuevos casos de COVID en los últimos 7 días.

Por lo que respecta a Bueu, la situación de nuevos casos en los últimos 7 días sitúa a este municipio con 144 positivos, tres más que en el resgistro del día anterior.

Moaña sale hoy a la calle

Mientras tanto, Moaña vuelve a salir hoy a la calle en la novena manifestación consecutiva en domingo en el municipio para reclamar mejoras sanitarias. La concentración comienza, igual que la anteriores, a las 11:30 horas ante el centro de salud en la Casa del Mar, y estará marcada por la entrevista que tanto la regidora local, Leticia santos, como su homóloga de Cangas, Victoria Portas, mantuvieron con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en Vigo, junto a la directora del 061, Adriana Regueira, y el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, con el fin de reclamar un refuerzo de la ambulancias en O Morrazo y mejoras en la Atención Primaria con el regreso de las urgencias a Moaña que siguen en Cangas desde la pandemia y que se cubran la dos plazas de médicos vacantes tras el concurso e traslados.

La entrevista con el conselleiro no aportó novedades más que desde Sanidade se insiste en el planteamiento de que la comarca no necesita un refuerzo de la ambulancias, porque no tiene peores tiempos de respuesta que en otras zonas de Galicia y que las urgencias no pueden volver a Moaña porque la Casa del Mar no reúne las condiciones de espacio para garantizar un doble circuito para atender por separado los casos de COVID.

En cuanto a las plazas vcantes de médicos, se aseguró que se iban a ofertar en mayo en el proceso extraordinario que se abrirá con los profesionales que acaban el MIR.