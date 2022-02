La Alcaldía vuelve a pagar facturas por un trabajo de promoción de tejido local “que nadie conoce”

El Concello de Cangas sigue pagando facturas de las que el pasado año a punto estuvieron de costarle un serio disgusto al gobierno. De nuevo aparecen pagos, mediante resolución de la Alcaldía a la empresa Kim Soluciones Globales, que ya figuraba en la relación que el PSOE y el PP habían dado a conocer en el mes de agosto y septiembre del año pasado. Según rezan las propias facturas, el dinero, algo más de 7.000 euros, que se paga a la citada empresa es consecuencia de trabajos desarrollo de promoción del tejido industrial durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre.

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, acuerda ordenar el pago de las obligaciones reconocidas el 20 de enero de 2021; es decir mucho después de que ya tuviera lugar un pleno en el que la alcaldesa fue acorralada por la oposición municipal, ya que no supo dar explicaciones, entre otras cosas porque nunca se presentó el trabajo que se paga con las arcas municipales. Con fecha de 30 de diciembre de 2021, mediante resolución de la Alcaldía se autoriza y se dispone de los gastos correspondientes a la relación de facturas presentadas por un importe bruto de 7.008,32.

Todo esto lo saca a relación el grupo municipal del Partido Popular, que decidió continuar con las pesquisas sobre estas facturas porque asegura que nunca hubo una explicación satisfactoria por parte de la alcaldesa de Cangas ni del gobierno local. Además, el PP afirma que se trata de pagos irregulares, por lo que además de exigir explicaciones a la alcaldesa deberá asumir las pertinentes responsabilidades políticas y también leales.

“No existe ningún contrato conocido y en un pleno, a una pregunta de nuestro portavoz, dijo que no las conocía. De ser un contrato menor debe estar informado por Secretaría e Intervención (reparo o pago de estas facturas) y deben tener dichas facturas la firma de un funcionario que acredite que esos servicios se realizaron”, señala el PP que, añade, que además de tomar las pertinentes medidas legales solicitaremos la comparecencia en el próximo pleno de Victoria Portas para que ofrezca explicaciones de “esta escandalosa situación”.

El grupo municipal del PP alude a que “se coge antes a una mentirosa que a una coja” y que la alcaldesa debía de pensar que las “facturas falsas” era ya historia, conjuntamente con los múltiples informes para pagar favores a los amigos. Sí son parte de la historia, pero negra de un año de “pacer en Cangas de Victoria Portas”.

Los populares recuerdan que presentaron en el pleno de octubre del pasado año una moción en la que instaba al gobierno a que remitiera a los distintos grupos políticos en el plazo de 15 días copia de las facturas del vallado de las dunas de Rodeira y de las supuestas promociones turísticas de Cangas en “influyentes” medios de comunicación de A Coruña, así como una factura para la promoción y gestión del tejido que nadie conocía.

El pasado 19 de noviembre, como consecuencia de no obtener respuesta del grupo municipal, presentó un ruego para que se procediera a dar cumplimiento al acuerdo plenario.

“Lejos de obtener una respuesta nos encontramos que en las resoluciones de la Alcaldía del día 30.12.2021 se encuentran facturas por un importe de 7.000,32 euros por facturas mensuales de un servicio de promoción y gestión del tejido local que nadie conoce su contrato y que son reparadas por intervención y levantado el mismo, ordenando su pago, por la propia alcaldesa de Cangas.

El PP persevera en una cuestión que considera que nunca se aclaró

En el pleno del día 29 de octubre, la alcaldesa no supo dar explicaciones respecto al motivo por el qué el Concello de Cangas pagó dinero a Comunicación Certa S.L. para la promoción de Cangas Vida Saludable (726 euros), Xornal de Galicia Norte A Coruña, publicidad en el periódico digital acoruñanarede. gal, con banner en pagina principal en el mes de junio por un importe de de 907,50 euros, hay otra factura de 726 euros que se paga a Xornal de Galicia Norte A Coruña, otra a Vigo RTV Local digital y una últimas a Kim Soluciones Globales por promociones y gestiones del tejido local correspondiente al mes de julio, por un importe de 1.752,08 euros. A pesar de que la regidora local no ofreció explicaciones suficientes, ni nunca mostró el trabajo que la famosa empresa Kim Soluciones Globales, que como se puede comprobar sigue facturando al Concello, la oposición más de izquierdas, como Avante! y BNG no perserveraron en esta cuestión, incluso el BNG a través de su portavoz en el pleno, Mercedes Giráldez, restó importancia al “escándalo de las facturas”. El PSOE y el PP estaban convencidos que las primeras facturas escondían una supuesta asesoría de imagen que se pagaba mediante decreto de la Alcaldía. El PP tiene capacidad suficiente para volver a solicitar un pleno extraordinario para que comparezca la alcaldesa de Cangas. Sus siete concejales se lo permite, pero cuenta ahora como aliado al PSOE, que hay que recordar que fue el primero en sacar a la luz estas facturas, días después de haber sido arrojado del gobierno bipartido que formaban con ACE, formación a la que pertenece la regidora local, Victoria Portas.