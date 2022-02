Reclaman que Medio Ambiente exija analíticas de manantiales a la empresa del campo de golf

El colectivo ecologista Luita Verde vuelve a desenterrar el conflicto de las analíticas de los manantiales por parte del campo de golf Ría de Vigo, en Domaio, en una situación que denuncia desde 1995 al considerar que se está incumpliendo el Dictamen de Efectos Ambientales del proyecto, al analizar otras fuentes de agua que no son las que debería. Considera que por esta razón podría haber un trato de favor y dejación de funciones de la Consellería de Medio Ambiente . Denunci que esta consellería, que es la que tiene ahora el control, pretende anular las condiciones del Dictamen que obliga a realizar analíticas cada seis meses de los manantiales, mediante una información “falsa” y aprovechando la Lei 21/2013, de 9 de diciembre.

Aseguran que desde 1995 están denunciando el incumplimiento de este Dictamen, así como de las captaciones presuntamente ilegales del agua pàra regar el campo. Recuerdan que en 1994, la empresa ya fue multada por la antigua Consellería de Política Territorial con 1 millón de las viejas pesetas y que en 1995 la Comisión Galega de Medio Ambiente, que emitió el mencionado Dictamen, reconoció que se estaba incumpliendo e instó a que se realizaran las analíticas para comprobar la calidad de las guas. Sin embargo señala el colectivo, Golf Domaio realiza analíticas pero no de manantiales que abastecen a los vecinos de Calvar y Verdeal, por debajo del campo de golf, como le indicaba el Dictamen. Al final lo realiza de los ríos Miñouva y Freixa, así como de unas fuentes públicas de Domaio, situadas a un kilómetro del campo de golf y de los manantiales de los vecinos.

Añaden que en 2019 volvieron a denunciar, pero la respuesta de la administración fue que no tiene competencias, que la Comisión de Medio Ambiente ya no existe y que no pueden facilitar las analíticas ya que no obran en su poder por no ser el órgano competente en el control.