Un vecino de Marín apareció este mediodía tirado en la escollera junto a la desembocadura del río Pontillón. Vecinos de la zona alertaron a la Policía Local que se personó en el lugar y comprobó que la persona estaba en una zona muy peligrosa ya que la marea del mar le podía alcanzar.

La persona se encontraba durmiendo y a preguntas de la patrulla responde que no se acuerda de cómo llegó hasta el lugar y que no quiere asistencia sanitaria, por lo que abandona el lugar.

La patrulla procede a la identificación del individuo, un joven de 24 años del municipio de Marín.

De no haber avisado los vecinos y no acudir la Policía, el joven seguiría durmiendo con el peligro de que le alcanzara el agua del mar. En un principio, no presentaba ningún daño, más que las consecuencias de su estado tras una noche de ocio nocturno.