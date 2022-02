El sector bateeiro gallego protagonizó ayer uno de sus capítulos más negros. Lo hizo en el marco de la “guerra de la mejilla”, cumpliéndose así el pronóstico realizado hace meses, cuando se dijo que este año generaría más tensión y enfrentamiento que nunca.

Las víctimas, en esta ocasión, fueron las conselleiras de Mar y de Infraestruturas, Rosa Quintana y Ethel Vázquez, junto al delegado territorial de la Xunta, Luis López, y sus equipos de comunicación. Les escupieron, los insultaron, los amenazaron y los acorralaron peligrosamente, ante la impotencia de los escasos efectivos policiales presentes.

Todo ocurrió en el transcurso de una concentración de protesta desplegada por los bateeiros a las puertas del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar) de Galicia, con sede en Vilaxoán (Vilagarcía).

Las representantes autonómicas se habían presentado allí para presentar un nuevo plan de mejora del saneamiento de la ría de Arousa, en esta ocasión con un desembolso cercano a los 10 millones de euros con los que mejorar el alcantarillado en Vilagarcía y evitar los vertidos al río Con que acaban perjudicando a las bateas de mejillón y los bancos marisqueros arousanos.

Lo que quiso la Xunta fue desplazar a dos de sus máximos exponentes a Vilagarcía para reunirse con el sector del mar –depuradoras, cocederos, cofradías y bateeiros– y explicarle personalmente las ventajas para sus cultivos que representa ese nuevo plan de saneamiento.

Pero esto paso a un segundo plano, pues mientras se hacía la puesta de largo del proyecto dentro del Intecmar–, fuera esperaban un millar de bateeiros que trataban de ejercer presión, apelando a su “derecho histórico” a recolectar mejilla en el litoral gallego.

Como se ha explicado en tantas ocasiones durante las últimas semanas, su enfado obedece a que la Consellería do Mar estableció una delimitación de zonas de exclusión, es decir, que prohibe recoger mejilla –la semilla que es necesario encordar en los viveros para lograr el mejillón comercial– en un 17% de la costa gallega

Los mejilloneros no quieren verse limitados e interpretan que esto vulnera su derecho histórico en beneficio de las cofradías y de los percebeiros, por lo que piden una rectificación de la Xunta y mantienen abierta una línea de presión que se intensifica por momentos y que explotó por completo ayer.

Uno de los convocantes era Javier Blanco, presidente de la asociación de bateeiros Ventos da Ría. Empezó la protesta hablando para los medios de comunicación en representación de su sector, realizando duras críticas a la Consellería do Mar y pidiéndole tanto una rectificación urgente como la apertura de un plazo de dos años para realizar estudios de carácter técnico y científico que ayuden a planificar de forma consensuada posible fórmulas futuras de gestión de la recolección de la cría.

Pero en cuestión de minutos el dirigente vilaxoanés pasó de héroe a villano, ya que al ver que las conselleiras y sus equipos estaban en peligro se situó entre ellas y la multitud que las había cercado, cogió por los hombros a la titular de Mar y la sacó de allí, mientras pedía a su propia gente que depusiera aquella amenazante actitud.

Con ayuda de los pocos policías nacionales, autonómicos y locales presentes –una decena para medio millar de personas encrespadas en ese momento–, Javier Blanco llevó a Rosa Quintana –que era el centro de toda la ira– de nuevo hasta el interior del Intecmar, donde todos pudieron refugiarse.

Fue en ese proceso de mediación donde, al grito de “traidor”, “vendido” y otros calificativos más duros, Javier Blanco fue gravemente insultado, aunque también agredido, ya que recibió uno de los puñetazos que parecían dirigidos a la conselleira y la directora del Intecmar, Covadonga Salgado. Y no solo eso, sino que alguien de entre la multitud que se abalanzaba sobre ese grupo le clavó un paraguas.

Un error de cálculo en el protocolo y una falta de previsión policial –fue preciso pedir refuerzos, aunque ya era tarde– está en el origen de este conflicto, iniciado cuando las conselleiras salieron del Intecmar y pasaron entre abucheos en medio de los manifestantes sin haberse cerciorado antes de que sus coches oficiales estaban preparados para irse.

Lo que sucedió fue que algunos mejilloneros impidieron la llegada de esos vehículos, lanzándoles, objetos y colocándose delante. De ahí que las titulares de Mar e Infraestruturas quedaran atrapadas entre la multitud, en medio del aparcamiento del Intecmar y sin escape posible.

Ya solo bastaba que un par de personas empezaran a gritar y a insultarlas –sobre todo a Rosa Quintana–, para que de inmediato los gritos subieran de tono y se sumaran a ellos todos los manifestantes que aún quedaran en el lugar.

La mecha ya estaba encendida y los ánimos, muy calientes, por lo que cuando a uno de los bateeiros se le ocurrió dar una pequeña pero amenazante carrera, ya no hacía falta nada más para que todos hicieran lo propio, rodeando por completo a los representantes de la Xunta y empezando zarandearlos.

Se vivieron escenas de tensión y miedo, evidentes en la mirada de algunos miembros de la delegación oficial que trataba de ponerse a salvo en Vilaxoán. Ethel Vázquez, aterrada, llegó a reclamar en varias ocasiones que los agentes cargaran para disolver a los manifestantes y poder salir de aquella encerrona.

Por momentos parecía evidente que la descontrolada situación iba a derivar en alguna circunstancia trágica que, como queda dicho, finalmente se limitó a los “escupitajos”, los “petardazos”, insultos y las heridas sufridas por Javier Blanco, quien al hacer que la ira que avivaba la multitud se centrara en su persona evitó que derivara en una agresión a las conselleiras.

Cuando todo parecía clamarse el propio Javier Blanco, que también había tenido que refugiarse en el Intecmar, salió al exterior para tratar de calmar los ánimos de sus compañeros y explicarles por qué había decidido ir al rescate de Rosa Quintana. Pero no le sirvió de nada porque nadie le había perdonado aquello y la tensión aún era evidente, de ahí que tuviera que marcharse rápidamente, antes de ser agredido de nuevo.

Afortunadamente, hay que insistir en que no parecen haberse registrado más heridos que él. Pero no cabe duda de que la situación de tensión vivida dará mucho de qué hablar, ya que tanto dentro como fuera del sector se cree que “el sector bateeiro puede tener razón en el fondo, pero de ningún modo la tiene en las formas”.

Unas formas que a muchos recordaron ayer los años más oscuros del sector, cuando se manifestaba y destrozaba mobiliario en San Caetano (Santiago), durante lo que muchos bautizaron como “día de santa valla”.

También cuando hacían lo propio en Vilagarcía y otros puntos de Galicia para tratar de evitar la implantación de los depósitos de hidrocarburos de Ferrazo o para imponer una central de ventas.

Esta vez la “guerra de la mejilla” está detrás del triste episodio de ayer, en el que se vio cómo se lanzaban objetos y se escupía a las conselleiras y los coches oficiales. Algún manifestante incluso estampó sobre ellos los paquetes de pan rallado que acababa de comprar.

Entre los insultos proferidos los hubo de todo tipo, tanto ligados a la vida personal de los atacados como a su trayectoria política. Que algunos pretendieran insultar a la conselleira llamándola “percebeira” era, como se puede imaginar, algo menor.

Niega las acusaciones y anuncia más vigilancia

Poco podía imaginar Rosa Quintana, cuando volvía a apelar al diálogo con los bateeiros, que solo unos minutos después iba a verse acorralada y amedrentada. Antes de eso, y aún dentro del Intecmar, presumía de la inversión realizada para mejorar el medio de vida de ese sector y negaba tajantemente que quiera perjudicarlo en beneficio de los percebeiros. “Es legítimo que se manifiesten –explicó–, pero debo recordar que la explotación de la mejilla solo pueden hacerla ellos, salvo que algunos no quieran ir a la piedra y cedan esa autorización a terceras personas”. Y sentenció: “De todo el litoral gallego solo se reservó un 17% para extraer exclusivamente percebe, y siempre de manera provisional, a expensas de correcciones que estamos dispuestos a negociar”. En el mismo foro anunció que, ante las quejas de algunos bateeiros diciendo que los percebeiros no les habían dejado entrar en zonas habilitadas para la cría, ha dado órdenes a Gardacostas para que proteja sus intereses.

El PP habla de encerrona

Las muestras de repulsa hacia los actos vividos ayer en Vilaxoán llegaron desde diferentes ámbitos. En el PP de Vilagarcía y en el seno de su grupo parlamentario lo califican de “encerrona” y, lógicamente, lo condenan. Su portavoz, Pedro Puy, cree “lamentable y contraproducente” el hecho de que “un grupo de bateeiros” increparan a las conselleiras. Advierte, en cualquier caso, de que “este tipo de acciones solo nos incentivan para seguir trabajando por Galicia y abogando por una salida negociada y consensuada para el conflicto que existe entre los extractores de mejilla y los percebeiros”. También recuerda que la conselleira y su equipo apostaron “desde el primer momento por el diálogo entre las partes para buscar una solución.

Las cofradías condenan la violencia

Tras los altercados vividos ayer en Vilaxoán, cuando los bateeiros que protestan contra la Xunta acorralaron a las conselleiras de Mar e Infraestruturas, la Federación Gallega de Cofradías emitió un comunicado para condenar la violencia. Está respaldado por su presidente y sus homólogos en las Federaciones de A Coruña, Pontevedra y Lugo. De este modo manifiestan su “total repulsa ante lo ocurrido” con “un grupo de personas que atacaron de forma inaceptable a las conselleiras de Mar y de Infraestruturas”. Advierten de que “el conflicto de la mejilla no se va a resolver con actos violentos, por lo que defenderemos siempre la vía del diálogo y entendimiento”.

“Volvería a hacerlo: nuestro sector no puede permitirse la imagen de una conselleira tendida en el suelo”

Javier Blanco, presidente de la asociación de productores mejilloneros Ventos da Ría, pasó ayer de héroe a villano en cuestión de minutos. Empezó abanderando la protesta de los bateeiros contra el decreto que regula la extracción de cría y acabó siendo el “salvador” de la conselleira de Mar, cuando algunos de sus compañeros de protesta parecían firmemente dispuestos a agredirla. Esto le costó una dura reprimenda de los demás manifestantes e hizo que se ganara ser el receptor de importantes insultos, e incluso de un par de agresiones. Pero “volvería a hacerlo y actuaría del mismo modo una y mil veces, ya que nuestro sector no puede permitirse la imagen de una conselleira tendida en el suelo”, manifiesta el bateeiro vilaxoanés. Lo que quiere decir es que “en medio de la multitud las cosas se fueron de las manos y algunos decidieron acorralar a las conselleiras mientras las insultaban, y eso no nos beneficia en nada como sector ni ante la opinión pública”. Hay que decir que Javier Blanco y Rosa Quintana son buenos amigos desde hace mucho tiempo. Al menos lo eran, ya que con la “guerra de la mejilla” se distanciaron y el bateeiro se convirtió en uno de los dirigentes más críticos con la Xunta. Tal es su enfado que ayer, cuando las dos conselleiras presentaban el plan de saneamiento de la ría, Javier Blanco accedió al salón de actos del Intecmar como lo hicieron otros dirigentes del sector a los que iba dirigida la presentación, y en todo momento evitó saludar a Rosa Quintana. Ni la miró. A pesar de ese enfado, cuando, ya fuera del Intecmar, la vio acorralada por una multitud encrespada, decidió intervenir y socorrerla. Explica el mejillonero que no lo hizo por la amistad que los unió en el pasado ni nada parecido, sino porque “no podía tolerar que se agrediera a una conselleira”. Dicho lo cual, hay que destacar que Javier Blanco, hablando en representación del sector, arremetió ayer contra la conselleira “por provocar esta situación impidiéndonos el libre acceso a las zonas de cría que hemos utilizado históricamente”. Como los demás miembros de su sector exige “un estudio serio y riguroso” mediante el que consensuar posibles soluciones futuras y garantizar siempre la actividad recolectora de los bateeiros.