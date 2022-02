Se intuía que no iba a haber grandes novedades en el planteamiento que desde hace meses sostiene la Consellería de Sanidade respecto a las mejoras sanitarias en O Morrazo. Y así fue. La reunión que ayer mantuvo en Vigo el conselleiro Julio García Comesaña, con las alcaldesas de Cangas, Victoria Portas; y de Moaña, Leticia Santos, respondiendo a su petición para reclamar el refuerzo del servicio de ambulancias en O Morrazo y el regreso de las urgencias (Punto de Atención Continuada PAC) a Moaña, concluyó con lo que ya había adelantado el titular de Sanidade en el Parlamento la semana pasada, de que O Morrazo no necesita más ambulancias y que las urgencias no pueden volver al centro de salud moañés porque no reúne las condiciones de espacio. En la reunión también participaron la directora del 061, Adriana Regueira; y el gerente del área sanitaria, Javier Puente.

"No es solución para Moaña esperar a mayo para cubrir las plazas vacantes de médicos" Leticia Santos - Alcaldesa de Moaña Sólo hubo alguna confirmación en positivo de cara a cubrir las dos plazas de médicos que quedaron vacantes en Moaña en el concurso de traslados de finales del año pasado, pero en el sentido de que entrarán en la relación de plazas Sanidade ofertará a los médicos que este año acaban el MIR y se licencian, en un procedimiento extraordinario en mayo. Para la alcaldesa de Moaña no es la solución esperar hasta mayo para cubrir con cierta estabilidad estas plazas, que se van “apañando” ahora con prolongación de jornada de los médicos de mañana. “Agradecemos que introduzcan esas plazas, pero los vecinos llevan sin médicos desde noviembre y no podemos esperar a mayo”, señala Leticia Santos, que pide una solución alternativa que pasa por contratar profesionales de otras cuestiones, no solo de Atención Primaria: “Sigue habiendo fisioterapeutas en las listas de sustitución que no están trabajando, en refuerzo de enfermería que tampoco trabajan como tampoco en refuerzos de psicólogos y psicólogas”. Ambulancias con 7,6 casos cada 24 horas en Cangas y con 5,6 en Moaña Respecto a las ambulancias, Comesaña trasladó los datos para justificar que Moaña y Cangas no tienen tiempos de respuesta peores que en otras partes de Galicia, de ahí que considera desproporcionado el refuerzo. Las alcaldesas insistieron en que el volumen de población en estos municipios es muy amplio, por encima de 46.000 habitantes que se acrecienta en verano. Sanidade presentó los datos de asistencia de ambulancias al año en la comarca, pero no respondió, por carecer de ellos, de cuantos casos son atendidos por ambulancias con base en otros concellos y la distribución de los servicios a nivel estacional, algo que reclaman las regidoras para contar con datos más reales. Sanidade confirmó que la ambulancia de Cangas atiende a 7,6 casos cada 24 horas al año de media y Moaña, 5,6, El conselleiro aseguró también que se atienden 3.000 casos urgentes al año y, que de estos, el 60% acaban con traslado al hospital, así como que el 18% necesita movilización del PAC con ambulancia y que sólo un 2% se desplazan por otros medios, como taxi, Protección Civil o Policía Local. Las alcaldesas aseguran que esas cuentas que aporta Sanidade no son las que manejan ellas en los concellos, por eso pidieron datos de las atenciones con ambulancias de otros municipios y la distribución de los servicios a nivel estacional. En Cangas, la gente espera fuera del centro de salud Sobre la recuperación de las urgencias en Moaña, la alcaldesa asegura que no vale la excusa de falta de espacio para que haya zonas diferenciadas para los casos de COVID, ya que en Cangas la gente espera fuera, por lo que podrían hacer lo mismo en Moaña. También trasladaron la preocupación por la atención de la salud mental en la Atención Primaria. En Moaña hay 2.800 personas sin médico asignado y no pueden pedir otro médico porque todos tienen el cupo cerrado, dice Santos. "Hay que dar una solución al cierre del consultorio de O Hío" Victoria Portas - Alcaldesa de Cangas Por su parte, la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, también planteó a mayores una solución al cierre del consultorio de O Hío, que es un local municipal cedido al Sergas que hay que ventilar. Le trasladó también que el PAC de Cangas, aunque con tres equipos, con el aumento de población y con Moaña, “no es la mejor manera de cubrir, además de que las bajas tampoco se cubren”. Añade que los tiempos de respuesta de las ambulancias son superiores a los que se dan e insiste en demandar un refuerzo en la comarca. Victoria Portas reprocha que en esta comarca no se tiene en cuenta el incremento de población estacional, como en otros concellos y que desde el Concello van a seguir con la reivindicación de mejora de la Atención Primaria y de refuerzo de la ambulancia, así como que desde Sanidad vuelvan a valorar cuantías, ratios: “La sanidad es un bien y un derecho de primera necesidad y ahora está en una situación deficitaria”.