El PP reprocha al gobierno que insista en aprobar la RPT con el reparo de Secretaría e Intervención

El grupo de gobierno de Bueu BNG-ACB sigue adelante con la tramitación para sacar adelante la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), y el lunes lleva a pleno su aprobación definitiva, algo que ha levantado las críticas de la portavoz del PP, Elena Estévez, que recuerda que el documento cuenta con informe conjunto de Secretaría e Intervención con reparo de legalidad, además de alegaciones múltiples del colegio de Secretarios, Interventores y del sindicato USO, así como de casi todos los departamentos, que quedaron todas rechazadas, salvo alguna por una cuestión meramente formal. Lo más chocante para la portavoz del PP es que el gobierno lleva la propuesta de levantar la orden de reparo para la aprobación de esta Relación de Puestos de Trabajo, con un simple informe de discrepancias de la concejala de Personal, Silvia Carballo, que se ve con claridad que solo lo firma, pero que el documento está redactado “por no se sabe quién”.

Añade que en la comisión informativa del lunes, el presidente de la misma y concejal de Facenda, Xulio Villanueva, no supo contestar a ninguna de la cuestiones que desde el PP plantearon, limitándose exclusivamente a decir que “no le consta”. Estévez asegura que en el expediente falta el acta de la mesa general de negociación de la representación de los trabajadores y que al preguntar, el concejal no sabía nada, que el asunto lo negoció el alcalde.

Hay que recordar que la RPT se aprobó de forma provisional en un pleno en julio pasado, con los votos a favor del gobierno BNG y ACB, y la abstención del PP (el PSOE no acudió) con el aval de un informe externo que el gobierno local encargó a la empresa Galivalia, ya que los informes de Secretaría e Intervención eran desfavorables. Además de poner en duda ese contrato, la portavoz del PP reprocha que el gobierno lleva a pleno la aprobación de la RPT sin un nuevo informe de la empresa desestimando las alegaciones. En la comisión informativa, Elena Estévez preguntó por esto, pero dice que el concejal volvió a contestar que no sabía qué decir, que o le consta nada.

La portavoz de los populares califica de patética la comisión que pone en evidencia que el gobierno local piensa que tiene derecho a todo, que está por encima del bien y del mal y que con tener los votos mayoritarios para aprobar los temas en un pleno, ya es suficiente, sin tener en cuenta los informes preceptivos y de los técnicos municipales “de los que sí se aprovechan cuando les tiene en cuenta argumentando que el secretario o Intervención no nos permito hacer esto o aquello”.

El informe conjunto de secretaría e Intervención es contrario a la aprobación porque “suporía unha vulneración dos límites establecidos pola normativa aplicable ao incremento das retribucións dos empregados públicos establecida na actualidade nun máximo dun 0.9 % respecto ás vixentes pola Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021, artigo 18. DOUS e SETE.” Vulneración dos límites que se estendería así mesmo, ao incremento máximo das retribucións dos empregados públicos do 2%, establecidas no art. 19.2 da vixente Lei 22/2021, de 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022”.