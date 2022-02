PP y PSOE quieren realizar una demostración de fuerza y reducir las competencias del gobierno

El próximo día 13 de febrero Victoria Portas cumple un año al frente de la alcaldía de Cangas. Lo hará entre el silencio de que hay antes de la tormenta política que se avecina y el ruido de sables en los cuarteles de la oposición . Los continuos rumores de acercamiento entre el PSOE (4 concejales) y el PP (7 concejales) ya no lo son tanto. Ahora existe una confirmación de estas conversaciones entre ambas formaciones políticas que tienen como objetivo ser un gobierno en la sombra (entre ellos tienen mayoría absoluta en la corporación) y reducir las competencias de la junta de gobierno local, si es que aún se pueden quitar más. Hay que recordar que ya cuando se formó gobierno local al principio del mandato, con PSOE y ACE, con el fallecido Xosé Manuel Pazos como alcalde, una oposición en mayoría socavó las competencias que habitualmente el pleno cede a la junta de gobierno con el propósito de hacer más ágil el funcionamiento del Concello. Ahora se estudia si todavía es posible ahondar en esta política reductora.

No hay afán de conseguir gobierno, pero sí de demostrar de manera efectiva que ACE gobierna en una absoluta minoría, que no tiene capacidad para sacar adelante ningún proyecto y que no se dejarán utilizar más por esa política en la que sale con demasiada facilidad la palabra consenso, convencidos de que no es más que una estrategia para trasladar a la opinión pública una imagen falsa de buena voluntad y cooperación, que ahora mismo parece que solo existe con el BNG. Los nacionalistas (3 concejales) apuestan por no hundir al gobierno (4 concejales, uno de ellos, Adrián Pena ausente en muchas ocasiones y otro, la edil de Esquerda Unida, díscola con sus compañeros, Aurora Prieto) , por ejercer de salvavidas, convencidos de que esa postura traerá en el futuro rédito político a corto plazo.

Partido Popular y PSOE no se plantean ahora mismo una moción de censura, que podría suponer dar aliento a un gobierno devastado por los conflictos internos y por su escasa capacidad de maniobra para hacer su papel. Así que la cuestión es desgastar al gobierno, mantenerlo en esa posición tan incómoda de impotencia, hacerle ver su fracaso. El PSOE se sintió traicionado por ACE. Había permitido a la actual alcaldesa Victoria Portas tomar posesión y mantener en acuerdo de gobierno que había firmado con Xosé Manuel Pazos y jamás pensó que la regidora se atreviera a cesar a dos de sus concejales en una maniobra inequívoca para acercarse en aquel momento a Avante! (3 concejales) que en reiteradas ocasiones habían pedido la cabeza del portavoz socialista Eugenio González. Ni el Partido Popular ni el PSOE están por la labor de acudir ya a ninguna reunión que convoque el gobierno con ánimo de avanzar en asuntos de estado municipal, como la que convocó el concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, para el día 28 con el fin de avanzar en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

No hay ningún interés en PP y PSOE en reeditar aquel gobierno que supuso el primer mandato de Lois Pena como alcalde socialista de Cangas. No es ese el propósito.

La primera demostración de fuerza de PP y PSOE será el Plan Concellos 2022. No habrá consenso previo con nadie. Cada uno llegará con sus obras y será en el propio pleno cuando se llegue a acuerdos, priorizando las de estas dos formaciones.

La junta de gobierno de Cangas, otra vez, sin poder celebrarse por falta de quórum

La debilidad del gobierno se volvió a plasmar esta semana. La junta de gobierno no pudo celebrarse por falta de quórum. La edil díscola Aurora Prieto advirtió a sus compañeros que no podía asistir porque tenía que atender asuntos de sus concejalías (Cultura, Servicios y Enerxía) por lo que se debía requerir la presencia del edil Adrián Pena. Pero, como otras veces, el mencionado edil no acudió a la junta, por lo que no pudo celebrarse. Menos mal que no había asuntos que por plazos hubiera que sacarlos adelante este lunes. Victoria Portas es una firme defensora de Adrián Pena y su continuidad. Pero lo cierto es que esas ganas que demostró al principio por se concejal no se traducen ahora mismo en hechos y se muestra bastante alejado del ruido municipal. De hecho, durante varios meses estuvo de baja. El motivo por el que ACE no decide cambiar de concejal es porque la persona que le sigue en la lista de esta formación electoral es de Esquerda Unida, con la que no se lleva el núcleo duro de ACE.