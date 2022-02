Tiene 68 años y convive con el cáncer desde los 14, primero por el que padeció una tía suya, después por un melanoma que acabó con la vida de su madre y, por último, con los dos que ha sufrido ella, uno de tiroides a los 49 años y de pulmón en 2019. La moañesa Carmen Riobó Bernárdez ejemplariza lo que es la lucha contra esta enfermedad en una jornada en la que se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer bajo el lema “Iguais?. Con dicho lema, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) alerta de las desigualdades en el acceso a los tratamientos y ayudas, según la comunidad.

En su vivienda de la urbanización de O Rosal, en Moaña, Carmen Riobó hace memoria de como volvió a escuchar, nuevamente en su vida, la palabra cáncer. Fue en 2019. Se había vacunado de la gripe y tuvo una reacción muy fuerte que le generó un catarro que no se le curaba con el paso de los meses. Asegura que vivió un calvario con la Atención Primaria en Moaña, de la que asegura que es un desastre, tanto que no le daban cita en el centro de salud y tuvo que ser ella la que se presentara ante la puerta del médico para conseguir el volante. El COVID ya acechaba por todos lados y las citas eran telefónicas.

A los tres días ya estaba siendo atendida en la consulta de Neumología en el hospital Álvaro Cunqueiro, cuyo equipo profesional asegura que es extraordinario. Las placas de pulmón certificaron las sospechas, con una gran mancha en el pulmón derecho y tumores en el izquierdo. “No me podía engañar”, asegura cuando estaba a la espera de resultados, pero por su cabeza solo rondaba la preocupación de cómo se lo iba a contar a su hija y a sus nietas, eran su principal problema. En ellas ha tenido siempre apoyo y son el motivo de la alegría para seguir adelante, asegura Carmen Riobó, que ayer aseguraba que está “en paz y feliz” aunque, lógicamente, echa en falta esa mujer súper activa que era antes: “Con el cáncer dejas de vivir”.

Tras detectarle la enfermedad, empezó la quimio, la inmunoterapia, las malas noticias, las buenas, el no querer verse al espejo como mujer coqueta que es, porque cuando se puso ante uno dice que vio a una mujer con la cara hinchada y deformada. Asegura que el cáncer, además de una enfermedad, hunde en la depresión y que por eso son tan necesarias las ayudas de todo tipo, el apoyo moral, psicológico y también económico.

Y eso lo encontró en la Asociación Española Contra el Cáncer de Pontevedra. que contactó con ella a través del hospital de Vigo. Carmen Riobó, separada -su exmarido ya falleció-, trabajó en una etapa en su vida como administrativa y después obtuvo la invalidez. Ella siempre pensó que con una pensión media podía vivir de forma decente, pero llegó de nuevo la enfermedad y toda la vida da un vuelco. Por nada del mundo, -dice- quería que su hija dejara a sus dos niñas y su trabajo por culpa de la enfermedad de su madre. Por eso que valora tanto el apoyo de las asociaciones de ayuda contra el cáncer. Tanto las de la AECC como también la del cáncer de mama Adicam, de Cangas: “Funcionan de maravilla y ayudan mucho con apoyo moral, que también es lo que más necesitas”. En su caso padece un deterioro cognitivo desde 2003, por el que recibe tratamiento psicológico, gracias a los servicios de la AECC que también le ayudó de forma económica para afrontar gastos de la casa y de la limpieza. Considera que es algo fundamental que deben de tener las personas enfermas porque en su estado no pueden llevar a cabo las tareas y, sin embargo, necesitan tener un hogar limpio. ¿Y qué le pide Carmen a la sociedad?, Más empatía contesta. Cree que hay que olvidarse ya de tanto COVID, que la sanidad tiene que volver a ser presencial, porque sí sienten que los enfermos de cáncer están olvidados y sufren esa desigualdad que denuncia la AECC.

Incidencia cáncer 2021

En Galicia fue de 19.718 nuevos casos en 2021

La tasa en España es de 603 por cada 100.000 habitantes y en Galicia, de 732 debido al envejecimiento de la población

La tasa en Pontevedra es de 673, la más baja de Galicia. En A Coruña es de 719; en Lugo de 829 y en Ourense, de 858

En 2021 hubo 8.293 defunciones por cáncer en Galicia, con una tasa de 308 por cada 100.000 habitantes

Los principales cánceres diagnosticados en la comunidad son colorrectal (14,66%); próstata (12,29%), mama (11,32%), pulmón (10,21%) y otros de piel (8,77%)

Entidades que ofrecen apoyo piscológico: AECC, Fundación La Caixa, Asanog (Asociación de ayuda a niños oncológicos de Galicia), Asotrame (transplantados de médula ósea), Somos; Adicam (Asociación de diagnosticadas de cáncer de mama) y Bicos de papel (Asociación de axuda a nenos oncológicos do Hospital Álvaro Cunqueiro).

Encendido de luz verde en Bueu

Por otra parte, Bueu iluminó ayer con luz verde la fuente de la Praza Massó para conmemorar el Día Mundial del Cáncer. La junta local de la AECC de Bueu tiene hoy una mesa informativa, de 10:00 a 13:00 entre la plaza y el centro social. En Cangas también hay otra mesa hoy junto a la plaza y mañana en Moaña.