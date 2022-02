Abalo convoca a los grupos a una reunión el día 28 para avanzar en el Plan Xeral

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, el tercero en este mandato, Mariano Abalo (ACE) convoca los grupos políticos con representación en la corporación municipal a una reunión con el equipo redactor del Plan Xeral para tratar de sacarlo adelante. La fecha fijada es la del lunes, 28 de febrero, a las 17.30 horas, en el salón de plenos del Concello. Abalo asegura que, con el propósito de que sea una reunión productiva y no una mera puesta en escena, se invita a los participantes a que, antes del 15 de febrero presenten por escrito sus discrepancias respecto al documento elaborado, que fue presentado el 24 de abril de 2017.

El concejal de Urbanismo recuerda que el pasado día 1 de julio de 2019, el representante de Monsa, Mario Iglesias, entregó 6 ejemplares en copia digital de borrador y documento inicial estratégico del PXOM de Cangas y 2 ejemplares de soporte gráfico vectorial para su tramitación.

Mariano Abalo está dispuesto a negociar las polémicas Áreas de Actuación Integral para el desarrollo de suelo en la zona rural de Cangas, esas con las que no están de acuerdo ni PP ni PSOE. Pero también quiere que se presenten alternativas que respondan a la realidad y entren dentro de la legalidad urbanística. El edil Mariano Abalo está empeñado en que esta cuestión del Plan Xeral no se convierta en un arman política arrojadiza. Considera que todos los partidos están interesados en vertebrar el territorio, que no se trata de que nadie se ponga medallas. Confía en que todos los grupos asistan a la reunión.

Hace más de 20 años que se firmó el primer contrato que el Concello de Cangas firmó con una empresa para redactar el Plan Xeral. Pasaron varios gobiernos por el Concello de Cangas y, por una u otra razón, el documento no se aprobó nunca. Siempre quedó paralizado al borde de unas elecciones municipales.