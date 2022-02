Las penas del narcosubmarino: 63 años de prisión y 3.400 millones en multas

La Audiencia de Pontevedra ha condenado a 11 años de prisión y sendas multas de 300 millones de euros a los tres tripulantes del narcosubmarino de Aldán, hundido en noviembre de 2019 frente a la playa de O Foxo, el vigués Agustín Álvarez Martínez, y los dos ecuatorianos Luis Tomás Benítez Manzaba y Pedro Roberto Delgado Manzaba, como autores de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, en atención a la cantidad de droga y utilización de una embarcación. Por otro lado, la sentencia condena a los demás participantes en esta operación, el vigués Iago Serantes Pérez, a 9 años de prisión y sendas multas de 200 millones de euros; y a los también con domicilio en Vigo, Iago Rego Rosende y Enrique Carlos Serantes Giráldez y a Rodrigo Hermida Movilla, natural de Santiago; a la pena de 7 años de prisión y sendas multas de 200 millones.

En total, son 63 años de prisión para los 7 implicados en la operación y 3.400 millones en multas. Para los dos ciudadanos ecuatorianos, la sentencia fija el tiempo de cumplimiento efectivo de la pena de prisión en ocho años y se sustituye el cumplimiento del resto por la expulsión del territorio nacional al que no podrán volver en el plazo de 10 años.

La Audiencia considera hechos probados que los tres tripulantes -el vigués, que pilotaba la embarcación, y los dos ecuatorianos- actuaron al servicio de una estructura criminal internacional proveedora de estupefacientes para el transporte por vía marítima desde Brasil hasta España de un cargamento de cocaína mediante el empleo de una embarcación semisumergible cuya tripulación integraban y desde la cual debían alijar la droga. El citado cargamento, sostiene la sentencia, transportado en la embarcación eran unos 152 fardos que contenían 3.030 paquetes de cocaína con un peso neto de 3.047,900 kilos y una pureza del 80,35%, además de otro fardo de 20 paquetes, también de cocaína, con un peso neto de 20,148 kilos y una pureza de 79,32%. De esta forma resultaron 3.068,55 kilos de cocaína con un valor en el mercado al que estaba destinado de 123.244.573 euros.

El fiscal había solicitado en el juicio celebrado a mediados de diciembre pasado, la pena de 12 años de prisión y sendas multas de 300 millones de euros para los tres tripulantes y 9 años y seis meses de prisión para Iago Serantes y dos multas de 200 millones de euros; y 7 años y seis meses de prisión para los restantes junto a la misma pena en metálico de 200 millones de euros.

La Audiencia impone la pena de 11 años de prisión a los tres tripulantes porque considera que todos ellos participaron por igual en el embarco y singladura de la nave llena de cocaína desde Brasil hasta la costa gallega. En el caso de Iago Serantes, con 9 años de prisión, por su intervención activa y mayor grado de implicación en los hechos, de entre los cuatro acusados que no viajaron en la embarcación. Mientras que para Iago Rego Rosende (7 años) considera que su participación no resultó tan activa, persistente y continuada como la del anterior acusado, sin olvidarse también que se encargó de borrar cualquier vestigio de su teléfono móvil. En el caso de Enrique Carlos Serantes (padre de Iago Serantes) considera que su participación casi siempre fue a instancia y por iniciativa de su hijo, pero que, con evidente interés siempre se prestó a lo que éste le indicaba y consumó sus encargos. Por lo que respecta a Rodrigo Hermida (persona que esperaba de noche en el coche en la playa de O Foxo la llegada del narcosubmarino), el fallo considera que su participación fue activa y efectiva en los hechos e iba, cuando menos, a recibir y asistir en su desembarco a los tripulantes de la embarcación, de manera prevista con el objetivo de la impunidad de los tripulantes.

Luis Tomás Benítez Manzaba, Pedro Delgado Manzaba y Agustín Álvarez Martínez, la tripulación del narcosubmarino, reconocieron los hechos que le imputaba el fiscal y la Audiencia considera probados que Iago Serantes, Iago Rego, Enrique Carlos Serantes y Rodrigo Hermida también son autores. “Abonda con remitirnos a participación que todos en cada un dos acusados que alega a súa mera complicidade tiveron nos feitos axuizados para decatase de que non foi nada accidental nin de carácter secundario. Se cadra, como xa debullamos, uns interviñeron más que outros _casi de Iago Serantes Pérez, con respecto aos demáis_ Máis os outros tres_Iago Rego Serantes, Enrique Carlos Serantes y Rodrigo Hermida Movilla_tiveron conductas que se sitúan alén da nimiedade e sinxeleza que pretenden. Para a consideración de posible desisencia precisaríase que o abandono da acción fose voluntario, o que no presente caso non se produciu. A participación material e efectiva nos feitos de todos este acusados”.

Respecto a los acusados que alegaban la atenuante de confesión, el tribunal considera que fueron parciales, no esencialmente completas y ocultaron datos relevantes para conocer, descubrir y , de ser el caso, juzgar a otras personas implicadas en los hechos, tales como quién les hizo la encomienda, por cuenta y orden de quién se realizaron los hechos, hacia donde realmente se dirigían y donde y a quien tenían que entregar la droga, si lo que finalmente sucedió coincidía con alguna opción secundaria ya prevista, si después de hundir la embarcación, ellos mismos, o quién fuese, se encargarían de vaciar su contenido. “O recoñecemento dos feitos imputados polo fiscal o mesmo día do xuizo polos tres tripulantes do semisormerxible non tivo a máis mínima relevancia para conquerir reducir ou evitar unha fonda e exhaustiva investigación dos feitos. A pretendida colaboración dos tres tripulantes do semixumerxible amosouse así inocua e propia dunha sinxela acaptación duns feitos delituosos xa descubertos sen a súa confesión”, concluye el fallo.

Consideran que las sanciones son “La muerte civil” de sus defendidos

Abogados de los condenados manifestaban ayer su intención de recurrir una condena que algunos señalaron que se había producido con ánimo ejemplarizante. No hay que olvidar que se trata del primer “narcosubmarino” que se intercepta en Europa, de ahí la contundencia de las penas y las multas. Abogados de los condenados señalaban que la cuantía de las multas suponía la “muerte civil” de sus defendidos, ya que se trataba de cantidades a las que era prácticamente imposible hacer frente ni con todo su patrimonio. Según señala el tribunal, la sentencia podrá ser recurrida ante la propia Audiencia de Pontevedra ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dentro de los diez días siguientes a la última notificación de la sentencia. Como señala la sala que juzgó este caso, queda por resolver quién ordenó la operación y a dónde iba destinada la droga que iba en el interior del narcosubmarino. No obstante, a la Audiencia no le cabe duda de que los condenados actuaron al servicio de una estructura criminal internacional proveedora de estupefacientes para el transporte de cocaína por vía marítima de Brasil a España.

Los condenados y las penas

Agustín Álvarez Martinez. 11 años - 600 millones

Se trata del piloto del semisumergible. Es vecino de Vigo y carecía de antecedentes. La Audiencia de Pontevedra lo condena como autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas y pertenencia a una organización delictiva.

Luis Tomás Pérez Manzaba. 11 años-600 millones

Es uno de los tripulantes del semisumergible. Nacido en Esmeralda, en Ecuador, en agosto de 1977, la Audiencia lo condena como autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas y pertenencia a una orgnización delictiva.

Pedro Roberto Delgado Manzaba. 11 años - 600 millones

Es el segundo tripulante del narcosubmarino. Nacido en Manga, en Eduador, en mayo de 1977, la Audiencia lo condena como autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas y pertenencia a una organización delictiva.

Iago Serantes Pérez. 9 años - 400 millones

Natural de Vigo y amigo de Agustín Álvarez, vivía en Palma de Mallorca cuando fue detenido en el aeropuerto de Valencia. Estaba en contacto director con Agustín Álvarez. La Audiencia lo condena también por tráfico de drogas y pertenencia a organización delictuosa.

Iago Rego Rosende. 7 años - 400 millones

Natural de Vigo, nacido en 1991, la Audiencia lo condena por tráfico de drogas y pertenencia a una organización delitictiva. Amigo de Agustín Álvarez y de Iago Serantes, fue detenido en Lleida y acompañó a Iago Serantes a comprar ropa en Vigo para los tripulantes del narcosubmarino.

Enrique Carlos Serantes Giráldez. 7 años - 400 millones

Es el padre de Iago Serantes, la persona se encargó de hacer las compras para el desembarco. Vecino de Vigo, la Audiencia lo condena por tráfico de drogas y por pertenecia a una organización delictiva. Fue de los primeros en quedar en libertad debido a la pandemia.

Rodrigo Hermida Movilla. 7 años - 400 millones

Vecino de Santiago, fue la persona que esperó en su coche, en la playa de O Foxo, el desembarco. La Guardia Civil lo identificó la madrugada del 24 de noviembre de 2019. La Audiencia lo condena también por tráfico de drogas y por pertenencia a una organización delictiva.