Llega la primavera.

En los árboles de los jardines de O Sinal empieza a despuntar la primavera. Se pueden ver ya algunos floridos y na no quedan hojas por el suelo. Este anticiclón que se hace fuerte cerca de nuestras costas confunden a las estaciones, que llegan antes de tiempo. Aunque sabemos que estos días de bonanza climática los vamos a pagar muy caros. Por eso no hay mejor tiempo que el que llega a tiempo

Asombro por UGT y CC.OO por el Benidorm dichoso

Asombrado me tienen los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que se meten en entierros que no le corresponden. Ellos se pronunciaron también sobre se dichoso festival de Benidorm que nos viene a retratar a todos los españoles. Parece un experimento psicológico, que tiene mucho más peligro que las vacunas contra el COVID-19 que algunos tanto rechazan, negando la existencia del bicho. Me proclamo desde ahora negacionista del dichoso festival. Pero me sorprende ver como UGT y CC.OO, uno a favor y otro en contra, se pronuncian sobre cómo quedó la contienda Eurovisiva. Y, sin embargo, no están preocupados por cómo nos dejan con esa reforma laboral que nos quieren imponer a golpe de un consenso que solo aplauden los sindicatos, no los trabajadores, además de la patronal, que no quiere quitar ni una coma. ¿Será por algo?. La promesa de la izquierda que gobierna no fue una reforma laboral, fue una contrarreforma, tirar al traste la realizada con entusiasmo por el Partido Popular y jaleada por la CEOE. Y parece que tratan de convertir en una razón de Estado (como lo hace algún partido también) una ridiculez. Y no es que crea yo que la música es una cuestión menor, que no, pero hay músicas que no están bien hechas, que no son buenas.