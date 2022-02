Cultura asegura que el nuevo trazado del carril bici no afecta ni al palco ni a la plaza de abastos

En su propósito de cambiar el trazado del carril bici de Cangas y desviarlo de la zona que atraviesa la estación marítima y pasa por detrás de la estación de autobuses, el gobierno local ya cuenta con un informe favorable, el de la Xefatura Territorial de la Consellería de Cultura. El citado organismo autoriza el nuevo trazado del carril bicicleta en la avenida 25 de Xullo, en el Concello de Cangas, ya que la actuación no repercute directamente en los bienes protegidos ni modifica las características del ámbito.

Con fecha de 28 de enero de 2022, Cultura emite un informe en el que señala que el Concello de Cangas solicita autorización para las obras del nuevo trazado del carril bici en el entorno de protección del palco de la música y mercado municipal, bines recogidos en el catálogo del Plan Básico Autonómico. Asegura el citado documento que de acuerdo con el artículo 39.1 de la lei 5/2016 de Patrimonio Cultura de Galicia, las intervenciones que se pretenden realizar en bines de interés cultural o catalogados, así como de ser el caso, en su entorno de protección o en su zona de “amortecemento” tendrán que ser autorizadas por la consellería competente en materia de patrimonio cultura, con las excepciones que en ella se establecen.

El nuevo trazado del carril bici desde la rotonda del puerto hasta la Capela do Hospital en los jardines de O Sinal, que discurren por el entorno de protección del palco de la música y el mercado municipal se trata de una actuación en suelo urbano que no repercute directamente en los bienes protegidos ni modifica las características del ámbito, por l que no se encuentra impedimento para informar favorablemente.

Pero al Concello de Cangas le falta el informe más concluyente en este empeño, que es el de la Consellería de Infraestructuras. No hay que olvidar que el nuevo trazado se quiere meter por la carretera PO-551, que es de competencia autonómica. Y lo malo es que últimamente no se encuentran subvenciones para actuar en terrenos de los que no son propiedad del Concello de Cangas, atrapado en la tela de araña de Costas, Autoridad Portuaria, Portos de Galicia e Infraesctructuras. Así no se puede actuar tampoco en las naves de Ojea, porque siguen siendo la mayoría del Estado.