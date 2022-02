Carro insiste en que una ambulancia medicalizada no pasa por el vial de Couso

La polémica en el camino de Couso debido al enfrentamiento entre vecinos partidarios de estacionar y otros que quieren prohibirlo para garantizar el paso de una ambulancia, no cesará mientras el Concello no tome una determinación al respecto. Mientras, el concejal independiente, Javier Carro (XM) insiste en dar su apoyo a la familia partidaria de prohibir estacionar y responde a los vecinos que le acusan de manipular las fotos que él presentó con coches estacionados impidiendo el paso, que la manipulación es de estos vecinos que aportan un vídeo pasando una ambulancia y dice que él tiene argumentos en los que basa su apoyo. Señala que la ambulancia que se ve en el vídeo tiene un ancho reconocido de 1.789 centímetros, aparte espejos retrovisores. pero de la ambulancia que se está hablando para acudir a infartos o causas graves es la medicalizada (Soporte Vital Básico), que tiene un ancho de 2.009 centímetros, aparte retrovisores. Señala que en el vídeo se pude ver cómo el conductor hace malabarismos para circular por el camino de Couso y que en esa situación la medicalizada no podría entrar y, mucho menos, salir.

Espera que si no se prohíbe aparcar, no haga falta una ambulancia medicalizada “ya que esos minutos son primordiales para salvar una vida y a los que siguen aparcando les quedará la duda o al responsable político que no hace más que agachar la cabeza”, en alusión al edil de Mobilidade, Rodrigo Currás. Duda también que la Policía Local haya dicho que ahí se puede aparcar, ya que la mayoría del vial no lo permite. El edil de Mobilidade asegura que el motivo por el que no entraba la ambulancia antes era el mal estado del firme y eso quedó solucionado con la ampliación que se hizo en 2019: “Ahora lo que hay que hacer para continuar mejorando el camino es darle salida. Pero para ello hace falta que los vecinos cedan las porciones de terreno necesarias”.