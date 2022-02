La Iglesia es propietaria del Centro Social de Coiro y el cura puede vetar actividades

Las idas y venidas de la alcaldesa Victoria Portas a las parroquias de Cangas, donde atiende a los vecinos, sacaron a relucir el convenio para la construcción del Centro Cultural de Coiro, que guarda estrecha relación con la polémica que existe en el Estado con la reversión de los bienes de la Iglesia. Muchos vecinos de Coiro mostraron su preocupación a la regidora local porque pensaban que quedaban tan solo dos años para que la Iglesia, concretamente el cura-rector del Concello del Divino Salvador, Benito de la Iglesia Blanco, recuperase la propiedad de este inmueble, que no deja de tener una larga historia de convenios firmados tras de sí. Los técnicos municipales y el actual gobierno se interesó por esta cuestión, y no la cesión, firmada en 2001, no es por 25 años, como se creía, sino por 35 y automáticamente revisable por igual tiempo, a no ser que las partes acordaran otras condiciones.

De todas formas, la relectura del convenio entre el Concello de Cangas la Consellería de Cultura y en la Sanidade e Servicios Sociais pone de manifiesto que el mismo se firma para la construcción de un centro cultural, que en ningún momento se habla de reforma o rehabilitación de un inmueble ya existente, de 327 metros cuadrados, del que es propietario de pleno dominio el cura-rector del Divino Salvador. En el convenio de cesión entre Concello de Cangas y cura-rector del Divino Salvador de Coiro sí que dice que “el Concello rehabilitará el inmueble e acondicionará seus accesos, asemesmo fará a conservación e mantenimento das instalaciones”. El Concello de Cangas se comprometió a no enajenar, alquilar o gravar el inmueble ni sus instalaciones a ninguna persona física o jurídica de carácter privado o público, bajo ninguna circunstancia y se contempla que el cura puede usar con carácter preferente las instalaciones para actos socio-culturais o religiosos promovidos por el cura-rector o responsable legal del Arzobispado de Santiago de Compostela. El cura podía vetar incluso actos que se quisieran celebrar en el centro cultural. Pero en los convenios que se firman con la Consellería de Cultura y con la de Sanidade, para obtener financiación se habla de construcción de un local. Cultura aporta 120.000 euros y Sanidade 15 millones de la antiguas pesetas, 90. 000 euros.