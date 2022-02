Antepazo invoca la “libertad de expresión” en su crítica a la Policía y el BNG tratará el asunto en su Consello Local

Ni difamar ni atribuir delitos. El relato del concejal del BNG José Antonio Antepazo en el Pleno de Cangas sobre algunas actuaciones de la Policía Local responde “a dos actuaciones de las que fui testigo” y no se realizaron con ánimo de dañar el buen nombre y el honor del cuerpo armado municipal ni de sus agentes con falsedades, sino a la “libertad de expresión” que le asiste como a cualquier otro ciudadano en una sociedad democrática. Es la explicación que da el propio edil, al que el inspector jefe de la Policía Local, Alberto Agulla, asegura que denunciará judicialmente si no se retracta publicamente por acusarlos de supuestos delitos de detención ilegal y conducción temeraria, aunque desde la plantilla y el sindicato policial prefieren rebajar tensiones y dan por buenas las disculpas públicas realizadas por la portavoz municipal del BNG, Mercedes Giráldez.

Antepazo considera que se ha dado “más bombo” a este asunto del que merecía, que las alusiones a una persecución policial y la detención de un individuo en Tirán, ya en territorio de Moaña, pasaría practicamente desapercibido y no habría motivo para tanta polémica. Recuerda que expresiones como “los hombres de Harrelson” para referirse a la manera de actuar de algunos policías también las utilizó previamente el portavoz municipal del PSdeG-PSOE, Eugenio González, sin levantar tanto rechazo, que considera que no se aplica la misma vara de medir y reitera que sus comentarios están basados en lo que vio, no en lo que le contaron. En todo caso, invoca el derecho de cualquier individuo o colectivo de expresar sus opiniones e ideas sin temor a represalias o censura de ningún tipo.

José Antonio Antepazo cree que las aclaraciones de su grupo municipal –que se desmarcó de los comentarios realizados por el edil a título personal, ya deberían ser suficientes para acallar las críticas y zanjar la polémica, pero el asunto se tratará “en los próximos días” en una reunión del Consello Local del BNG, que pondrá sobre la mesa la intervención plenaria de su concejal y las reacciones posteriores.