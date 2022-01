El PSOE también se disculpa tras las duras alusiones a la Policía en el Pleno de Cangas

La Policía Local de Cangas está en el centro de una polémica abierta por las alusiones que realizaron ediles del BNG y PSOE en el Pleno del viernes sobre algunas actuaciones temerarias o deficientes de las patrullas, las inmediatas disculpas de ambos grupos políticos y la reacción del inspector, Alberto Agulla, insistiendo en denunciar judicialmente al concejal nacionalista José Antonio Antepazo por imputaciones que considera delictivas. Aunque el sindicato policial y la mayor parte de la plantilla no respalda, al menos publicamente, las intenciones de su jefe –y así volvieron a manifestarlo ayer a FARO varios agentes–, Agulla rechaza que se hable de “amagar” con la denuncia e insiste en que acudirá a los tribunales para hacerla valer: “Yo lo voy a denunciar. Vamos a denunciarlo judicialmente por imputar los dos supuestos delitos y vamos a denunciar en prensa si [Antepazo] no rectifica publicamente”, recalca.

A las críticas de Antepazo en la sesión plenaria se suman las del portavoz del PSdeG-PSOE, Eugenio González, que ayer se divulgaron en redes sociales y a través de los grupos de whatsapp y que desde el BNG consideran más duras que las de su concejal. En el debate de una moción instando a elaborar un plan de tráfico que alivie atascos, González manifestó: “Hay un señor inspector jefe de Policía, que se dedique a hacer lo que tiene que hacer, que no seamos los que venimos aquí a hacerle el trabajo a los demás”. Tras varios comentarios al respecto, añadió: “El tráfico en Cangas es una locura. Solamente se ve a los municipales para multar, no para dirigir un atasco [...] Allí no aparece ni dios. Claro que hace falta un plan de tráfico para todo el municipio, pero también hace falta una persona que haga un plan de tráfico y que se deje de andar por ahí haciendo de hombres de Harrelson”. El mismo referente a la serie policíaca de televisión que utilizó Antepazo –este añadió al Equipo A– en el turno de ruegos y preguntas que desató la polémica.

Los socialistas optaron por rebajar tensiones y pedir “disculpas” a la plantilla policial, mostrándoles “reconocimiento y respeto” a su labor, pues “están para velar por el bienestar de las y los cangueses”. Su grupo municipal “no entra a valorar lo que sucedió en ruegos y preguntas”, pues la alcaldesa “tenía que haber parado lo sucedido pero no lo hizo por no molestar al entorno de su goberniño”, remachan.