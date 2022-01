Marcha Loca se apunta también a Eurovisión

En plena polémica por el resultado del Benidorm Fest, la murga de Aldán, Marcha Loca, anunció con esta fotografía en su Facebook su inteción de presentarse a Eurovisión con la canción “Fuches tu, fuches tu o que foi a cajar ao palleiro”.

Mejor ser un país de pandereta que de Chanel

A veces para criticar o dirigirse de manera despectiva o crítica a una sociedad se emplea esa expresión de que “es un país de pandereta”. Pero con todos los respetos, a veces es mejor ser un país de pandereta –o mejor aún, de “pandeireta”– que ser de Chanel. Si el gran Bob Dylan tiene una canción titulada “Mr. Tambourine Man” [El hombre de la pandereta, en español] será por alguna buena razón. Sinceramente, no creo que hubiese que apoyar a Tanxugueiras por el mero hecho de ser gallegas o porque representasen nuestra cultura. Además de “Terra” había al menos otras dos canciones que reunían argumentos más que suficientes para defenderse dignamente en el escenario de Eurovisión. Pero está claro que la canción de Chanel está en otra división, tal como demuestra su letra en “espanglish”. “El mundo está loco con este party/Si tengo un problema, no es monetary/ Yo vuelvo loquito a todos los daddies/ Yo siempre primera, nunca secondary/[...] Drives you loco/ Y no se confundan/ Señor y señore/ Yo siempre toy ready/Pa romper cadera, romper corazones”. ¡Manda carallo, es pura poesía! Si el jurado del festival de Eurovisión en Turín no es capaz de apreciarla deberían ir a Estocolmo a por el Premio Nobel. Lo suyo sí que es literatura y no de lo Bob Dylan.