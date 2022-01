Bueu en el epicentro del fenómeno Tanxugueiras

Tanxugueiras finalmente no estarán en el Festival de Eurovisión en Turín (Italia), pero durante los últimos meses se les han abierto una serie de puertas y opciones que hace poco podrían parecer poco menos que impensables. En realidad la repercusión generada por su candidatura a Eurovisión solo ha acelerado la velocidad a la que transitan por un camino cuidadosamente diseñado con su agencia de representación, que es Play Plan. Una empresa de Bueu, cuyos responsables llevan más de 20 años volcados en el mundo de la música y que entre otros eventos son responsables del aclamado SonRías Biaxas.

Las hermanas Olaia y Sabela Maneiro y Aida Tarrío son Tanxugueiras y son de Ribeira. Pero desde hace algo más de tres años también son en parte de Bueu. En el momento que decidieron apostar de una manera decidida por la música y por intentar convertirla en su medio de vida se reunieron con varias agencias de representación. Con la que congeniaron casi de inmediato fue con Play Plan, una productora de Bueu cuyos responsables empezaron a curtirse en la industria musical a través de aquel festival llamado Troula na Banda y que con los años se ha convertido en el potente SonRías Baixas.

“Ellas se entrevistaron con varias agencias de Galicia y les gustó nuestra manera de trabajar y de planificar las cosas. Había que empezar casi de cero y lo fuimos haciendo con pasos seguros. En primer lugar el objetivo era afianzar el proyecto en Galicia, luego dar el salto a nivel nacional y finalmente en el extranjero”, cuentan Jordi Lauren y Berta Domínguez, responsables de Play Plan.

La elección fue enriquecedora para ambas partes y no estaba exenta de cierto riesgo, pero al final Tanxugueiras y la productora bueuesa han sabido complementarse. “Nosotros no somos una agencia especializada en la música tradicional, un campo en el que hay otras empresas en Galicia. Pero ellas buscaban darle un toque de modernidad y contemporaneidad a su música, siempre dentro del respeto a la tradición, y juntos conseguimos hacer un buen tándem”, explican desde la productora. Quizás el mejor reflejo de lo que buscaban está precisamente en “Terra”, la canción que casi las lleva a Eurovisión y con la que han enganchado a un amplio espectro de público.

En la hoja de ruta que tenían diseñada el año 2021 figuraba como la fecha para su proyección internacional, un objetivo que la pandemia frustró. Pero por otro lado surgió la oportunidad de Eurovisión, una posibilidad que inicialmente no se le había pasado por la cabeza a nadie. “El festival tiene una comunidad muy amplia de ‘eurofans’ en España. Entre ellos hacen una macroencuesta cerrada con artistas que creen que pueden acudir al certamen y los postulan”, cuentan Jordi Lauren y Berta Domínguez.

La canción en la que se fijaron inicialmente fue “Figa”, que se coló en la lista de 100 finalistas y que obligó a Tanxugueiras y Play Plan a replantearse objetivos. “Sabíamos que estaban en esas votaciones y lo comentábamos a nivel de anécdota. Fue en septiembre cuando nos llamaron varias veces para hacerles una entrevista. Al principio les dijimos que era un momento complicado, hasta que finalmente nos vuelven a llamar y nos dicen: ‘Dentro de unas horas vamos a anunciar al ganador de nuestra votación y son Tanxugueiras. No solo han ganado la votación final, sino en todas las rondas previas en las que se iban descartando artistas’”.

A partir de ese momento Tanxugueiras y Play Plan se tomaron muy en serio la posibilidad de Eurovisión y empezó el trabajo para escribir “Terra” ya que las normas del festival establecen que hay que concursar con un tema que no estuviese publicado previamente.

La historia entre ese momento y la final del Benidorm Fest del sábado es de sobra conocida, una aventura que no se ve empañada por el hecho de quedar terceras. “Se puede decir que de alguna manera se sienten moralmente ganadoras por el apoyo del público y por algún capote como el Salvador Sobral [el cantante portugués que gano Eurovisión en 2017]. Consiguieron algo muy difícil, que era llevar la música tradicional gallega a hogares y a un público al que en principio no se podía llegar”, destacan desde Play Plan, al tiempo que alaban la “maravillosa” convivencia entre los artistas y sus equipos durante estos días en Benidorm. En los últimos meses vinieron más de una vez a Bueu a relajarse o a explorar posibles colaboraciones con otros artistas, como Rozalén o Rayden. “Todo esto que ha pasado no nos ha desviado ni lo más mínimo del camino que teníamos marcado, simplemente lo ha acelerado”, afirman sus representantes.

Play Plan lleva desde Bueu la representación García Mc, Adriana Ospina, Son da Rúa y Laura Lamontagne y Picoamperio, además de encargarse de la contratación en exclusiva en Galicia de 40 grupos nacionales e internacionales. El éxito de Tanxugueiras le aportará a las dos partes visibilidad, reconocimiento y un éxito que es necesario digerir. El trío de cantareiras y pandereteiras de Ribeira no irán a Eurovisión, pero la exposición mediática y la promoción que ha supuesto el Benidorm Fest les ha abierto otras muchas puertas. En las próximas fechas ofrecerán sendos conciertos en Vigo y A Coruña, cuyas entradas se agotaron en horas, apuntan desde Play Plan. Es solo un adelanto de lo que se avecina. “En breve habrá novedades. De momento solo podemos decir que este año actuarán en un país del Báltico y para 2023 hay interés para que puedan actuar en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica”, avanzan Jordi Lauren y Berta Domínguez.

“Su magia es que son así todo el tiempo, no han cambiado”

Desde Play Plan destacan en primer lugar el talento de Tanxugueiras. “Sin eso, no hay nada que hacer”, subrayan. A partir de ese talento empezaron a apuntalar las bases para que este proyecto pudiese crecer. Y durante ese camino Olaia Maneiro, Aida Tarrío y Sabela Maneiro no han cambiado su forma de ser ni de entender la música ni la tradición. “Su principal magia es que son ellas mismas todo el tiempo, no han cambiado en nada”, insisten Jordi Lauren y Berta Domínguez.

En marzo de 2020, justo unos días antes de que se declarase el estado de alarma por culpa del COVID-19, las tres jóvenes estuvieron en Bueu con el alumnado del IES Johán Carballeira, un tipo de actividades que están deseando retomar. “Les encanta la conexión con la gente, ya sea en un centro educativo o en un centro para personas mayores; lo que quieren es enseñar la cultura gallega”, explican. Todo lo que ha ocurrido hasta ahora es un “sueño cumplido” para Tanxugueiras y Play Plan, que forman una “pareja estable” que aspira a seguir llevando hasta el último confín la música y cultura gallega.