Quejas por el retraso de Aqualia en la lectura de los contadores y el sobreprecio en la factura

La Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC) de Bueu tramita la reclamación de un vecino de Beluso, que denuncia que la demora de la empresa concesionaria del servicio del abastecimiento a la hora de realizar la lectura de los contadores provoca un exceso de consumo y por tanto un sobreprecio en la factura final. El denunciante asegura que no es la primera vez que ocurre y en una ocasión anterior la empresa admitió su error y aceptó devolverle casi 4,30 euros.

Esta situación se volvió a repetir en el tercer trimestre del año 2021. “La empresa tiene que hacer la lectura a los 90 días, pero la hizo a los 96 días. Por ello me está cobrando 3 metros cúbicos a mayores y otros 2 metros cúbicos por exceso del límite que tengo asignado”, explica el afectado, que es vecino de Cabalo. Añade que este problema se volvió a repetir en el último trimestre del año y que afecta a más vecinos de la zona.

La consecuencia es que por esta demora los afectados acaban consumiendo más metros cúbicos de los que tienen asignados en su contrato, lo que además provoca un sobreprecio en su factura. “Cuando vinieron a hacer la lectura le expliqué al operario cual era la lectura correcta pero lo ignoró, justificando el retraso en el exceso de trabajo y en la falta de personal”, explica el afectado.

En esta ocasión no recibió contestación a través del Servicio de Atención al Cliente, por lo que decidió presentar una reclamación a través de la OMIC y del propio Concello de Bueu. “La queja no es competencia de Consumo y no puede ser resuelta por la vía del arbitraje porque el servicio es municipal, así que esta controversia debe ser resuelta por el Concello”, concluye.