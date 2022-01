La Policía de Cangas amaga con llevar al Juzgado al edil Antepazo por acusarla de “delitos” en el Pleno

La Policía Local de Cangas amagó ayer con llevar al Juzgado al concejal del BNG José Antonio Antepazo por una intervención realizada en el Pleno del viernes criticando actuaciones y comportamientos del cuerpo armado municipal, algunos de cuyos miembros lo consideran una “imputación pública de delitos” de detención ilegal y conducción temeraria que les atribuye el edil, merecedora de denuncia judicial. Tras sondear la opinión de la plantilla, “muy sorprendida y molesta”, y lograr que el BNG –por boca de su portavoz Mercedes Giráldez– se desmarcara públicamente de dichas manifestaciones, el sindicato policial optó por rebajar tensiones, dar por buenas las disculpas y limitarse a señalar que Antepazo “queda retratado por sus palabras, graves y desafortunadas”, en el principal órgano de representación municipal. Considera que el edil de la formación nacionalista “opta por defender a los delincuentes en lugar de a la Policía que los persigue”, pero aguarda que también rectifique y da por zanjado el asunto.

La polémica surgió en el turno de ruegos y preguntas del Pleno de la Corporación de Cangas celebrado anteanoche. José Antonio Antepazo, que lleva apenas dos meses como concejal del BNG tras la dimisión de Iria Villar por motivos personales, tomó la palabra: “Pude ver por dos ocasiones, de noche –que la noche confunde a mucha gente– dos actuaciones de la Policía Local de este Concello que dan miedo. Así, literalmente, miedo. Entonces, pregunto: ¿quién controla a la Policía? Porque les puedo decir que en una de ellas incluso se pasó de los límites del Concello de Cangas al Concello de Moaña persiguiendo a un coche que iba fugado y después, en Moaña, consiguieron sacarlo de la carretera, echarlo de la carretera, y allí se montó la de dios es cristo. Se tumbaron en el suelo, lo sacaron a la fuerza del coche, lo esposaron, lo tiraron en la carretera... Bueno, las de dios, las de dios”, relató el edil a los miembros de la Corporación, en un Pleno que se podía seguir en directo por internet.

“En otra ocasión”, continuó Antepazo, como testigo de su relato, “venía yo en dirección Cangas, entrando en Cangas, esto era a mediodía, e iba un coche de la Policía Local a toda hostia hacia allá, tambaleándose, casi se sale de la carretera y casi lleva a alguno por delante. Entonces yo pregunto si, como decían aquí los compañeros, se creen que son los hombres de Harrelson o que son el Equipo A. La cosa es seria, y a ver qué pasa con todo esto...”, interpeló.

Sus palabras, pronunciadas al final del Pleno y no tuvieron más réplica ni trascendencia que la que le dieron un día después los miembros de la plantilla de la Policía Local, incluido el inspector jefe, Alberto Agulla, que llegó a pedir el amparo de la alcaldesa, Victoria Portas, y las disculpas públicas del Bloque Nacionalista Galego, aunque no del propio José Antonio Antepazo, con el que eludieron comunicarse “a la espera de que lo haga él para explicarse y retractarse”. Sí abundaron en los casos a los que se habría referido el edil. Uno de ellos, la persecución de un conductor que se dio a la fuga en un control realizado en el centro de Cangas, poniendo en peligro la circulación, y fue interceptado poco después en Tirán, ya en el municipio moañés, e imputado luego por varios delitos, entre ellos conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y portar otras drogas. El otro caso polémico se referiría a una intervención policial por otra actuación delictiva, explican desde el cuerpo de seguridad del Concello.

Disculpas del BNG

“Ante la desafortunada intervención del concejal del BNG [José Antonio Antepazo] en el Pleno del viernes, en el turno de ruegos y preguntas, contra unas actuaciones de la Policía Local de Cangas, queremos pedir disculpas públicas por esa intervención que el BNG no comparte. Queremos mostrar nuestro respeto y reconocimiento a la labor de la Policía Local por su profesionalidad y buena disposición, velando por la seguridad de toda la ciudadanía canguesa”, comunicó la portavoz del grupo municipal del BNG, Mercedes Giráldez. Sus disculpas fueron bien recibidas y aceptadas por la plantilla, y desde el sindicato policial las consideran suficientes para no acudir a la vía judicial, aunque esperan que Antepazo también las suscriba. Asimismo, recalcaron la “gran labor de los compañeros y compañeras en la persecución de los delitos”.