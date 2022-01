O idioma galego como hábito

O Concello de Moaña e os centros de ensino da vila poñen en marcha, dende o 1 de febreiro, una nova edición da campaña “21 días en galego”, coa intención de fomentar un cambio de hábitos a prol do idioma propio entre os estudantes. Unha cunca de Luís Davila e un concerto de Boyanka Kostova, os premios finais.

O Concello de Moaña e os colexios e institutos do municipio fixeron públicos esta semana os resultados da macroenquisa sobre uso do galego entre os nenos e as familias da vila. Trátase da segunda enquisa deste tipo en cinco anos e reflexa un crecemento do monolingüismo en castelán ata o 60% dos cativos. Apenas un 4% deles se expresa habitualmente en galego. Sen embargo, e na parte positiva para o idioma propio, as familias do municipio amósanse favorables a medidas de promoción do uso do galego. Ante estes resultados o Concello e os centros de ensino poñen en marcha, un ano máis, o reto “21 días en galego”, que busca promover o cambio de hábitos dos xóvenes que queiran apostar pola lingua vernácula, así como mellorar a súas competencias na lingua de Rosalía.

Para apoiar esta campaña a alcaldesa ditou un bando no que chama ao resto da veciñanza a sumarse a este uso do galego para colaborar cos mozos que aceptaron o reto. “Aspiramos a que os 21 días se convertan no estímulo que incremente a presenza da nosa lingua entre a xente nova”, sinala.

O concelleiro de Normalización Lingüística, Aldán Santamarina, explica que nesta cuarta edición o reto será entre o 1 e o 21 de febreiro. Aqueles alumnos que queiran, entre 3º de ESO e 2º de Bacharelato, asinarán o compromiso de falar galego en todas as situacións sociais e as 24 horas do día durante este período. Mentras tanto os docentes deseñarán actividades de promoción do galego entre os máis pequenos, dende Infantil ata 2º de Primaria. O Concello facilitará xogos de mesa en galego aos centros e difundirá os videoclip do proxecto de música infantil e promoción de Moaña titualdo “Xirarei cos Bolechas”.

Ao longo dos 21 días haberá varias actividades para os máis maiores que asinen o compromiso, como un certame de regueifas para 5º de Primaria con obradoiros a cargo de Luís o Caruncho e Pinto D´Herbón. Concluirá cun certame final.

Para 6º de Primaria se organizará unha nova edición dos obradoiros “O mundo de -Inho”, de achegamento ao portugués e á lusofonía a través do idioma galego. Os dous institutos tamén organizarán una plataforma dixital de acceso público na que os estudantes conten con clips de vídeo as súas experiencias arredor da lingua propia.

O premio final para aqueles estudantes de Primaria que culminen os 21 días falando en galego consistirá nunha cunca ilustrada polo artista gráfico e viñetista de FARO, Luís Davila.

Para o alumnado da ESO e de Bacharelato o premio final consistirá nun concerto do grupo de trap e hip hop Boyanka Kostova. Será o 24 de febreiro nos Xardíns do Concello a partires das 11.00 horas.