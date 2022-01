El lujo más retro en O Piñeiro

Los vecinos de O Piñeiro, en Moaña, pueden darse el lujo de disfrutar de este sillón retro al aire libre. Nada que envidiar al nuevo diseño de marquesinas que está instalando el Concello. Este asiento es infinitamente más cómodo, faltaría más.

Moaña aspira a los museos de Cangas, pero sin disimulo

Primero fue el Museo do Videoxogo “Muvi” y ahora la Casa-Museo da Mangallona. Desde el gobierno local de Moaña no ocultan que les gustaría contar con estos espacios de cultura en su propio municipio. Ayer representantes del Concello moañés incluso bromearon con la idea de mover los marcos para anexionarse parte de Coiro y así contar con los importantes fondos artísticos del proyecto de Camilo Camaño. No hay muchos museos en O Morrazo y están muy cotizados. Ya se sabe que la cultura es una fuente de riqueza, sobre todo si contribuye a atraer visitantes.

Rodrigo Corrales tiene hoy otra cita con la historia

El cangués Rodrigo Corrales, portero de la Selección Española de Balonmano, puede sumar hoy otro título a su brillante palmarés. Defenderá al combinado nacional frente a Suecia en la final del Campeonato Europeo de Balonmano. Si los hispanos vencen se llevarían su tercer oro continental consecutivo. En todos estuvo convocado el cangués, que suma a su gloria internacional un bronce en el Mundial y otro en los Juegos Olímpicos. Ojalá hoy le sonría la suerte.