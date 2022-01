Seis de cada 10 nenos de Moaña só falan en castelán pero as familias defenden o fomento do galego

Os centros de ensino de Moaña coa coordinación do servizo de Normalización Lingüística do Concello, desenvolveron por segunda vez unha macroenquisa sobre os usos do idioma galego por parte dos nenos, adolescentes e familias do municipio. O anterior estudo deste tipo, o primeiro que se fixo na historia, data de 2016. Agora actualizouse en 2021 e as conclusións de emprego do idioma propio non poden ser máis desalentadoras. Sen embargo, a percepción das familias sobre o galego é moi positiva e na inmensa maioría dos casos amósanse partidarios dun emprego maior desta lingua. A partir desta segunda parte da enquisa o concelleiro de Normalización, Aldán Santamarina, sinala que se pode traballar para tratar de reverter unha situación que semella camiñar cara a virtual desaparición do uso do galego.

As conclusións tanto da enquisa de Infantil e Primaria –cunha participación de 914 familias– como de Secundaria –con 684 familias preguntadas– son claras, e obsérvase un abandono drástico do idioma propio de xeración en xeración. Entre os máis pequenos, pese a que o 62% dos avós falan maioritariamente na lingua de Rosalía, só están nesa situación un 22% dos pais e apenas un 4% dos cativos. Menos de catro de cada 100 avós falan en galego cos seus netos e só un 9% dos nenos empregan esta lingua para dirixirse aos maiores da familia. No caso dos pais, só 2 de cada 10 falan maioritariamente en galego cos fillos e apenas un 6% dos fillos falan en galego cos seus proxenitores.

No caso das familias con alumnos de ESO e Bacharelato, os avós que falan maioritariamente en galego medran ata o 73%, pero mantense no 4% do alumnado e só un 8% destes xóvenes empregan o idioma propio nalgún contexto cando están na casa.

A cifra máis alarmante é a do monolingüismo en castelán. Hai apenas cinco anos, o 52% dos estudantes de Infantil e Primaria e o 41% dos de ESO e Bacharelato declaraban falar exclusivamente en castelán en todas as situacións sociais nas que se atopaban. Agora estas cifras medraron de xeito alarmante para o galego, pois un 52% dos adolescentes e un 61% dos nenos aseguran que só falan en castelán. Os que declaran falar só galego ou exclusivamente en galego son apenas 5 de cada 100 alumnos de Primaria e 3 de cada 100 de Secundaria, un dato simbólico e que procede tamén da lingua na que os novos moañeses aprenden a falar. As familias dos alumnos máis pequenos declaran, nun 64% dos casos, que os seus fillos aprenderon a falar só en castelán. Nos máis maiores esa porcentaxe era do 50,73%.

A presenza da lingua vernácula nas actividaddes culturais e de lecer tamén é moi minoritaria entre os xóvenes de todas as idades. Os adolescentes, por exemplo, apenas empregan esta lingua nas relacións de amizade e só o 10% declara ter bastante ocio neste idioma. Os de Primaria, por exemplo, si que declaran que a presenza do galego é importante nos libros que len ou que lles len na casa.

As familias dos estudantes de Infantil e Primaria recoñecen que as capacidades lingüísticas dos seus fillos son superiores en castelán que en galego, tanto na comprensión como na capacidad de falar, ler e escribir. A capacidade de falar en galego descende aínda con respecto á enquisa de 2016. En canto aos adolescentes, tamén recoñecen máis capacidade para empregar a lingua castelá que o dioma vernáculo. Esta situación contrasta co uso do galego entre o profesorado, que en Primaria é do 75% dos docentes e na Secundaria do 45%, sen que se detecte dificultade de comprensión por parte do alumnado.

A parte máis optimista para a lingua de Rosalía está na percepción positiva cara este idioma que teñen os xóvenes e as familias de Moaña na súa inmensa maioría. Ata o punto de que case o 77% das familias da vila consideran que a lingua propia de Galicia é o galego, igual que o 65% dos adolescentes. A opinión maioritaria das dúas etapas educativas é que debe fomentarse o uso do galego, recoñecendo que vive unha desigualdade con respecto ao español.

Máis da metade das familias da vila recoñecen que lles gustaría que os seus fillos falasen máis en galego e un 42% dos adolescentes manifesta querer usar máis este idioma do que o fai habitualmente. Neste senso, a maioría das familias considera que debería haber máis filmes, música e recursos lúdicos en galego a amósanse “preocupadas” polo futuro do idioma. A metade delas pensan que o entorno familiar ten unha responsabilidade alta na transmisión e perviviencia do galego.

Tamén entre os adolescentes que estudan Secundaria, máis dun 72% amósase “preocupado polo futuro do galego” valorando moi positivamente que outras persoas comecen a falar esta lingua de xeito habitual.