El Pleno avala el Auditorio “Xosé Manuel Pazos” y el parque infantil “Pereiro Francés” sin los votos del PP

“Auditorio Municipal de Cangas- Xosé Manuel Pazos Varela” es la denominación oficial de las principal inmueble cultural de Cangas tras decidirlo, anoche, la Corporación en un Pleno que también acordó nombrar el parque infantil de O Siñal como “Pediatra Pereiro Francés”, en reconocimiento a la valía profesional y humana del doctor fallecido en junio de 2019. Ambas propuestas, con amplio respaldo popular que se visibilizó también en los asientos del público, contaron con el voto favorable de todos los grupos políticos excepto el PP, que optó por la abstención con el argumento de que, más allá de los méritos de las personas referidas, no son partidarios de poner nombres de personas a edificios ni espacios públicos.

El Pleno ordinario de enero se abrió con la toma de posesión de Óscar Manuel García Juncal como edil del PP en sustitución de Rafael Jiménez, que tuvo que dejar el cargo por motivos laborales. La Junta Electoral remitió a última hora el acta del nuevo concejal, que ya se incorporó a la bancada tras el juramento. Antes, la alcaldesa leyó una “declaración institucional” a favor de la sanidad pública y de apoyo a las próximas movilizaciones, aunque el PP se desmarcó porque, según su portavoz, José Enrique Sotelo, el colectivo convocante no cuenta ni se reunió con ellos para explicarle los motivos ni pedirle respaldo.

Aurora Prieto, concejala de Cultura, fue la encargada de defender la denominación del Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos, avalado por decenas de colectivos en atención a su labor cultural, política y reivindicativa de las instalaciones cuando estas eran solo un anhelo. No hubo más intervenciones que la del edil del PP Pío Millán, que, sin cuestionar los méritos ni la trayectoria artística y profesional del exalcalde, abundó en que nos les parece “apropiado” ese proceder y que, además, puede haber otras muchas personas merecedoras del mismo reconocimiento y no lo reciben. Anunció que “no entrarían en votación”, que en la práctica es la abstención, y sugirió que podría llevar el nombre de Pazos la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo, con la que estuvo tan ligado.

El argumento, desarrollo y desenlace fue el mismo a la hora de votar la denominación del parque infantil de O Sinal como “Pediatra Pereiro Francés”, defendida desde la tribuna por un representante de los muchos colectivos que lo apoyan y respaldada por decenas de personas en las filas del público, con niñas y niños en las primeras filas. Avante, BNG, PSOE y ACE coincidieron en los méritos profesionales y humanos del homenajeado, en sus amplios conocimientos, su “saber hacer y saber estar” que fueron “un gran regalo para Cangas”, así como en el aval del Consello Municipal de Saúde, aunque el PP también eludió apoyarlo “en coherencia” con lo expresado en el punto anterior. Con 13 votos a favor, la tramitación sigue adelante. El acuerdo plenario de publicará en el Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) y estará en exposición pública durante 30 días para sugerencias o alegaciones, explicó la alcaldesa, Victoria Portas. Superado ese trámite, ya será oficial.