Vecinos del camino de Couso aseguran que, aunque aparquen, pasa una ambulancia

Vecinos que piden aparcar en el camino de Couso, en la parroquia de Meira, en donde se vive un conflicto de convivencia con una familia que exige al Concello que lo prohíba para que pueda pasar una ambulancia, alegando que en su momento el padre falleció después de que la asistencia sanitaria no pudiera llegar a la vivienda, aseguran que aún con coches aparcados, la ambulancia sí pasa. Aportan un vídeo de cuando tuvo que acudir a una vivienda en el que se ve que sí que pasa y que quizás no es tanto el problema de poca anchura del vial como que no tiene salida y la ambulancia tuvo que abandonar el lugar marcha atrás.

Aseguran que estas personas empezaron a vivir en el lugar, tras el fallecimiento del padre y que después de ello, hubo vecinos que cedieron terreno y el camino se ensanchó, por lo que, aunque aparquen coches, pasa la ambulancia. Aseguran que ellos no quieren problemas, que, si en algún momento dado tienen que mover el coche para que pase un servicio, lo hacen “porque nadie quiere molestar”. El problema, señalan, es que esta familia insiste en que se prohíba aparcar, incluso con enfrentamientos que han acabado en juicios. Añade que ellos recogieron firmas a favor del estacionamiento que entregaron al presidente de la Asociación de vecinos de Meira, que intentó hablar con esta familia, para llegar a un consenso, pero sin éxito. Señala que la Policía Local y el concejal de Mobilidade también lo intentaron y que en una ocasión que acudieron al camino, los vecinos les dijeron que se les permitiera aparcar en donde da el ancho, que incluso les llegaba con dos plazas. Los vecinos insisten en que quieren llevarse bien, sin estos conflictos.