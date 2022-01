Último trámite para o Auditorio Xosé Manuel Pazos

Na primavera de 2021, o Concello de Cangas recibiu 26 solicitudes doutras tantas entidades culturais e sociais pedindo que se designara como “Auditorio Municipal de Cangas Xosé Manuel Pazos Varela” o principal recinto cultural da vila. A institución municipal deu resposta á petición e, seguindo o Regulamento Municipal de Honores e Distincións, iniciou os trámites incoando expediente e nomeando instructora e secretaria á concelleira de Cultura, Aurora Prieto. A memoria de méritos e a proposta estivo en exposición pública sen que se presentara ningún recurso ou reclamación, e esta noite debe rematar o proceso coa súa aprobación no Pleno. A iniciativa conta con respaldo maioritario, e os promotores agardan que sexa por unanimidade.

“Neste mes de xaneiro cúmprese un ano do pasamento de Xosé Manuel Pazos Varela, tempo suficiente para poder valorar desde a distancia a vida e obra dunha persoa que, como reflexa a memora redactada e recollida no expediente, entregou a súa vida ao servizo público no ensino, na política e na cultura: mestre político e teatreiro, como a el lle gustaba definirse”, relata a proposta de Aurora Prieto que se presenta á Corporación. Engade que Pazos “sempre pelexou pola cultura e polo auditorio de Cangas, xa antes de que existira”, e lembra que foi un dos principais impulsores e organizadores do movemento reivindicativo popular que reclamaban esa dotación: “O Auditorio Municipal de Cangas érguese sobre o solar e os cimentos dunha fermosa e solidaria obra de reivindicación colectiva”, reza o texto de Pazos no vestíbulo do inmoble.

A concelleira de Cultura agarda que da sesión plenaria de hoxe saia un acordo unánime e cumprir, así, un dos seus principais obxectivos no departamento municipal no último ano. O paso seguinte será encargar as letras que se colocarán na fachada co novo nome oficial, con algunha outra peza que lembre a figura de Xosé Manuel Pazos. Prieto non concreta datas, porque dependerá dos trámites administrativos e da disposición de material e operarios, pero apunta que sería a curto prazo e, en calquera caso, antes do Día das Letras Galegas.