La Mancomunidade destina 285.000 euros a la planta de A Portela tras el ultimátum de Sogama

La Mancomunidade do Morrazo invertirá 285.000 euros en la mejora de la planta de transferencia, dentro del complejo ambiental de A Portela, para poder cumplir con las exigencias de Sogama. Ese dinero se divide en dos lotes: el más importante, de hasta 245.000 euros, es para la renovación de la maquinaria. El segundo son 40.000 euros a través de un contrato menor para el asfaltado de los accesos. La empresa pública advierte de que el “deficiente estado” de las instalaciones provoca retrasos en los transportes, averías en los camiones y existe el riesgo de que vuelquen los contenedores en el proceso de carga o descarga. La Mancomunidade do Morrazo no podrá cumplir con el plazo exigido por Sogama porque el suministro y dotación de las máquinas puede demorarse hasta cuatro meses, pero confía en que no haya problemas porque los dos frentes están en vías de inminente solución.

El concurso público para adjudicar la renovación de la planta de transferencia se convocó el pasado mes de noviembre y hoy mismo está prevista la última reunión de la mesa de contratación. A este proceso se presentó únicamente una empresa, la asturiana Danima Engineering, cuya oferta técnica cumple con los requisitos exigidos en el pliego de contratación y salvo sorpresa se adjudicará el contrato. La licitación incluye la dotación de una tolva, un compactador y un sistema de traslación, así como la retirada de los actuales dispositivos. La inversión se financiará con fondos propios de la Mancomunidade, que aprobó una modificación presupuestaria a través de una transferencia de crédito en las cuentas de 2021. La tolva es una especie de embudo de grandes dimensiones, con una capacidad de 30 metros cúbicos, y es donde los camiones vuelcan los residuos procedentes del contenedor verde. Esos restos caen en el compactador, que es una máquina que se encarga de comprimir los residuos para hacerlos más pequeños y permitir una mayor capacidad de almacenamiento. Por último, el sistema de traslación lo constituyen unos raíles similares a los de un ferrocarril, que permiten desplazar el compactador. Según el pliego de contratación, el coste unitario de cada uno de estos elementos asciende a 110.000 euros en el caso del compactador, 35.500 euros el sistema de traslación y 16.500 euros la tolva. Hoy está previsto que se reúna la mesa de contratación para abrir el sobre en el que figura la oferta económica de la aspirante. Si se ajusta a las bases, lo más probable es que se eleve ya la propuesta de contratación. Más aún después del informe de la Ingeniería Lagares Oca, que avala la oferta técnica de la única aspirante al contrato. Destaca que el funcionamiento conjunto de todo este sistema aumenta el rendimiento de la unidad compactadora; no requiere la presencia de un operador y se evita el riesgo de accidentes; puede ser manejada a distancia desde un puesto de mando; y mejora la limpieza y el aspecto de las instalaciones porque no hay posibilidad de que la basura pueda caer fuera del contenedor. El pliego de contratación prevé un periodo de entrega y puesta en funcionamiento de la maquinaria de hasta cuatro meses desde el momento de la formalización del contrato. Esto significará exceder el plazo estipulado por Sogama en su escrito, aunque desde la Mancomunidade do Morrazo entienden que no debería suponer un problema. “La planta está compactando, es verdad que de manera no eficiente, pero sí que funciona y no debería haber ningún problema. No obstante intentaremos apurar al máximo los plazos”, subrayan desde el ente supramunicipal. Las exigencias de Sogama también se refieren al vial de acceso al área de transferencia, que se encuentra en mal estado de conservación. El presidente de la Mancomunidade y alcalde de Bueu, Félix Juncal, explicaba ayer que antes de ejecutar esa obra es necesario solicitar sendas autorizaciones a la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) y a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural debido a la cercanía del Corredor do Morrazo y de restos arqueológicos. Los permisos están solicitados y se espera poder ejecutar la mejora a lo largo del mes de febrero. El presidente mancomunado y el edil de Medio Ambiente de Bueu, Xosé Leal, se desplazaron precisamente ayer hasta la planta de A Portela para visitar las instalaciones y ver los nuevos contenedores adquiridos por la Mancomunidade. Son un total de 250 colectores de 800 litros y de carga lateral. “La gerencia y la empresa están estudiando las rutas y los lugares en los que son más necesarios y se empezarán a colocar en los próximos días”, avanza. El ente supramunicipal también deberá recibir en breve otros 130 contenedores de carga lateral y una capacidad de 3.200 litros. El PP acusa a los Concellos de eludir sus responsabilidades El grupo comarcal del PP responsabiliza a los gobiernos locales de Cangas, Moaña y Bueu ante una hipotética decisión de Sogama de dejar de recoger los residuos en la planta de A Portela, algo que califica como un “gravísimo problema”. Acusan a los responsables del ente supramunicipal de “ver para otro lado y dejaron pasar el tiempo a ver si la divina providencia arreglaba el problema”. Los populares insisten en que existen desde hace años quejas por parte de los vecinos sobre la frecuencia de la recogida y el mantenimiento de los contenedores y reprochan que en lugar de solucionarlo lo que se hace “es prorrogar los contratos con la concesionaria, cada vez con un importe más bajo a cambio de que no tenga que hacer ninguna tarea de mantenimiento y reparación”. El principal grupo de la oposición insta a los gobiernos locales a tomar una decisión sobre el servicio, asumir sus responsabilidades ante la actual “desfeita” en el servicio y dejar de “vender humo”.