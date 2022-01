La Plataforma Eólicos no Morrazo Non llama a la ciudadanía a participar mañana en una concentración en Pontevedra para solicitar la paralización del actual plan sectorial eólico. El colectivo de la comarca se suma así a la convocatoria de Así Eólicos Non y en la que participan numerosas agrupaciones del interior de la provincia.

La concentración está prevista para las 12.00 horas, delante de los edificios administrativos de la Xunta de Galicia. Desde la plataforma de O Morrazo argumentan que la paralización del plan autonómico “es más necesaria que nunca” después de una reciente resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG),m que advierte de “graves irregularidades en la tramitación de parques eólicos”. Desde Eólicos no Morrazo Non afirman que mientras exista el Area de Desenvolvemento Eólico do Morrazo seguirá “como una amenaza latente” la posible construcción de un parque eólico. Explican que en cuanto la situación sanitaria lo permita retomarán su hoja de ruta con charlas y reuniones informativas para explicar a la ciudadanía y comunidades de montes de O Morrazo las implicaciones que puede tener una construcción de estas características. En este sentido, valoran de manera positiva que cuatro de los cinco ayuntamientos de la península de O Morrazo ya hayan aprobado mociones contrarias a los parques eólicos, loque se interpreta como un mensaje “rotundo y claro”.