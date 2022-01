Es la firma de Julio Iglesias que en Casa Simón quieren volver a tener añadiendo un 2 más a esa fecha de 2002, en la que el cantante comió en el restaurante. La familia quiere volver a reunir en el comedor al artista y al periodista musical y deportivo Pepe Domingo Castaño, que acaba de publicar un libro de vivencias "Hasta que se me acaben las palabras", uno de cuyos capìtulos dedica al cantante y gran amigo.

Un acta de concejal que no llega por ir a Madrid en gallego

El grupo municipal de Cangas estará este pleno con 6 concejales, en vez de los 7 habituales, al no haber podio llegar a tiempo el acta de Óscar García, que sustituye a Rafa Iménez, que presentó su dimisión por motivos laborales. El motivo de este retraso es que las credenciales que se remitieron a la Junta Electoral Central iban escritas en idioma gallego y no se admitieron porque el idioma en el que debía ir la documentación es en castellano. Esta es la explicación que ofrece el PP, muy molesto por lo sucedido y que incluso teme que sea una argucia de alguien. La memoria es frágil. Se olvida el PP lo que tardó en llegar un acta de una concejala socialista, que no pudo tomar posesión hasta cuatro meses después de haber dimitido la persona a la que iba a sustituir.

Asombro plenario

No salimos del asombro. Desconocíamos que la presencia de la alcaldesa de Cangas fuera imprescindible, como considera la directiva del Frigoríficos de O Morrazo, para celebrar una entrega de premiso en un partido amistoso. Es atrevida la petición. Y no creemos que tenga antecedentes. Pero tiene su valor, no como en la mili, que se supone.