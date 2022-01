Un mar de tiburones.

Llenos de escarcha, como el día helado, así se vendían en el Berbés las quenllas que grabó el cangués Mauro Bernárdez. Así estaban fuera los coches que duermen al pie de las aceras. Es tiempo de xiada, de coches que no encienden, de manos que tiemblan de frío.

Perdiendo derechos

Hay quien piensa que detrás de esas largas esperas para que los médicos atiendan al paciente de forma presencial hay una huelga de celo encubierta. No nos extrañaría a nadie. Estamos viendo como contrataciones de profesionales de la medicina que se hicieron efectivas en el momento más trágico de la pandemia no se renuevan. Y no solo eso; el salario es poco para tanta presión. Pero esa guerra con la Xunta de Galicia perjudica al paciente, al que a todo el mundo le trae sin cuidado, mayormente; que después me dicen que hay honrosas excepciones. Pero no solo es la Sanidad, es Hacienda, es la Oficina de Empleo, son los Juzgados. Se mantienen protocolos que no existen ni en las líneas de transporte por carretera, ni en las férreas, ni en las aéreas. Ahora hay “soldados” pertrechados poniendo nombres, repasando listas. Parecen porteros de discoteca. Y vuelve a mi memoria aquel monólogo del Brujo, con el Piramidón a vueltas, que decía: “el que tiene pase pasa y el que no lo tiene no pasa” . Y de esta forma tan paternalista nos van recortando derechos y ya no nos enfadamos con el funcionario o funcionaria de turno, sino con una maldita máquina. Pero eso a ellos les da igual. Y desde aquí culpo también a aquellos que detrás de la ventanilla aplauden estas medidas, que quieren que duren siempre.