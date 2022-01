Ese era uno de los objetivos de la organización del Trail de Cela, que pidió a los corredores traer su propia botella para avituallamiento, pero que también dio ejemplo apostando por materiales como el cartón para señalizar el recorrido de la prueba.

Tarde de perros en el paseo de Rodeira

Durante la época estival la playa de Rodeira está prohibida para los perros, pero el resto del año se convierte en una espacio invadido por estos animales que dicen son los mejores amigos del hombre. No hay forma de escaparse de ellos. Da igual a que hora se emprenda el paseo. Los hay que llevan pequeños collares reflectores y sus dueños linternas para alumbrarse cuando los perros se adentran en el arenal. Y como no hay una limitación de velocidad canina, el animal puede disfrutar de su destreza. Lo que asombra es lo bien adiestrados que están. No hace falta guardia urbana para controlar sus idas y venidas.

Las cuentas de la derecha en Cangas

Ya se echan cuentas en Cangas. Y ya se pregunta si Ciudadanos o José Luis Gestido tienen intención de presentar candidatura en las próximas elecciones municipales. Si así lo hicieran, la mayoría absoluta que espera el PP peligraría en exceso, por no hablar de que se presente Vox y pueda haber un gobierno bipartito. Trabajo tiene la derecha para que la suya no sea otra aventura como la de la izquierda. Está obligada a aglutinar el voto en un solo partido. Ahí está el techo de 7 concejales, que cuesta superar.