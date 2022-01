El grupo municipal socialista de Cangas quiere recordarle al gobierno local, que considera que está formado por ACE y EU, que no intente ahora culpar al PSOE si no hay consenso para sacar adelante el Plan Concellos. “Ahora el concejal y primer teniente de alcalde de Cangas, Mariano Abalo, dice que todos los grupos tienen que estar a la altura con el propósito de que Cangas pueda contar con 1.600.000 euros que va a ayudar a mejora la vida del Concello de Cangas.

Desde el grupo municipal socialistas entendemos que se dinero será mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Cangas y no para el gobierno de ACE y EU. Desde luego, Mariano Abalo, lo suyo es de traca. Si tuviese un mínimo de decencia presentaría su dimisión y se iría a su casa. Así que, ahora, según usted, con 1.600.000 euros mejoraría el Concello. ¡Y qué pasa con el 1.200.000 euros de la Diputación que usted dejó ir por el retrete, qué se mejoraba!”. El PSOE hace mención a las pistas de atletismo, a la piscina municipal y al pabellón, lugares donde se pudo invertir ese dinero que procedía de la Diputación.

Los socialistas, en su ataque a Mariano Abalo, al que se le culpa de echarlos del gobierno afirman que el citado concejal ya no tiene credibilidad y tampoco la alcaldesa. “También queremos recordar que la portavoz del BNG, Mercedes Giráldez, no nos va a dar lecciones de moralidad y que no s quien para enmendar la plana al PSOE diciendo que no queremos sacar adelante el Plan Concellos sin que nos importe que ello pueda perjudicar a los vecinos de Cangas. Queremos recordarle que si el PSOE no está en el equipo de gobierno sabe muy bien por qué. Calcularon mal la jugada y se pasaron de frenada”, aseguran los socialistas cangueses.

El PSOE insiste en que su grupo municipal no va a cambiar de parecer ni va a chantajear a nadie, ni se va a andar con compadreos que se tejen ahora en algún grupo político. “El grupo municipal del PSOE, a día de hoy dice non al Plan Concellos del gobierno de ACE y Esquerda Unida.