Cientos de vecinos de Moaña volvieron esta mañana a salir a la calle para reclamar, por séptimo domingo consecutivo, mejoras en la sanidad pública, en esta ocasión con el apoyo de las plataformas vecinales de Mondariz, Covelo y As Neves, en la comarca de Condado- A Paradanta, cuya presencia agradeció la alcaldesa, Leticia Santos como también a los vecinos que, desde el 12 de diciembre y todos los domingos, participan en las concentraciones para defender la sanidad pública.

Leticia Santos intervino en la concentración ante la Casa del Mar, junto a la portavoz de la Plataforma da Sanidade Pública de Moaña, Concha Trigo.

Santos destacó que estaban ante la Casa del Mar, cerrada, para defender lo que es de derecho, una Atención Primaria digna, de calidad, con profesionales que atiendan y no "una sanidad de campaña, solo abriendo urgencias" sin atender a lo crónico y a las enfermedades en las que los tiempos de reacción son imprescindibles. Al grito de "Urxencias xa", reclamó el regreso de este servicio a Moaña, que Sanidade se lo llevó a Cangas y por lo que los vecinos tienen que desplazarse en vehículo y no todos lo tienen fácil para hacerlo por la noche y en medio de una urgencia. Añadió que la Xunta insiste en que el PAC no puede volver a Moaña porque la Casa del Mar no reúne condiciones de espacio para una atención segura, pero se preguntó si la atención segura es estar esperando fuera del centro de salud, en Cangas, cuando se puede estar con el principio de una enfermedad: "No se justifican que las urgencias no puedan estar en Moaña".

Además recordó los problemas de falta de ambulancias para que los equipos médicos de urgencias de Cangas se desplacen a Moaña, como ocurrió en cuatro casos de personas fallecidas en lo que va de año en Moaña, en los que se llegó tarde. Aludió también a un quinto caso que denunciaron desde el servicio de ambulancias, del que señaló que la atención fue razonable, pero el equipo médico tuvo que desplazarse en taxi desde Cangas: "Los médicos necesitan ambulancias para desplazarse y todo lo demás son parches", insistió al tiempo que dijo que podía haber algún caso excepcional, pero que esta situación se estaba convirtiendo en algo ordinario.

Por último reclamó que el Sergas dote de la plantilla adecuada al centro de salud para atender a los casi 20.000 habitantes de Moaña y que ya no valían excusas. No podía ser que 2.800 personas del municipio no dispusieran de médico de Atención Primaria (hay 2 plazas de tarde todavía sin cubrir), ya que la Atención Primaria es la puerta de entrada a la sanidad pública y que en Moaña no quieren sanidad privada.