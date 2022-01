PP y PSOE plantan al gobierno y Avante! y BNG se lo ponen difícil para sacar adelante el Plan Concellos

PSOE y PP volvieron a dejar plantado al gobierno local en la segunda reunión de las programadas para consensuar el Plan Concellos, que este año, al ser bianual, alcanza la nada desdeñable cifra de 1, 6 millones de euros de inversiones. Y de los que sí acudieron, Avante! no sacó nada en limpio y apuesta a que sea el gobierno, que gobierna, quien presente una relación de obras; mientras que el BNG se muestra partidario de sacar el plan adelante, pero reconoce que con la labor de desgaste que realizan PP y PSOE y la manía del gobierno de negociar mal y tarde va a ser muy difícil un buen final.

El portavoz de ACE y primer teniente de alcalde de Cangas, Mariano Abalo, asegura que se avanzó en el trabajo teniendo como referencia la propuesta presentada en la primera reunión, comprometiéndose el grupo de gobierno a trasladar toda la información disponible para una mayor concentración de actuaciones y promover el alcance técnico y presupuestario. Abalo afirma que espera concretar una propuesta definitiva en la próxima reunión, teniendo en cuenta la limitación temporal (la fecha límite es el día 28 de febrero) y hace un llamamiento a todos los grupos para que estén a la altura con el propósito de que Cangas pueda contar con casi 1,6 millones de euros para mejorar las condiciones de vida del Concello de Cangas.

El PSOE se mantiene en que no acude a la reunión porque no se sienta con quien lo echó del gobierno e insiste en que nadie lo va a forzar de ninguna parte a apoyar nada porque los socialistas de Cangas son independientes. El PP afirma que las fotos donde sale el PP las va a decicir el PP, no el gobierno municipal. El portavoz de este partido, Rafael Soliño, manifestó que su grupo había decidido actuar de esa manera porque lo único que mostraba el gobierno local era interés por mostrar a la opinión pública que tenía voluntad de negociar, cuando no era cierto. En este sentido, Rafael Soliño recordó las negociaciones que hubo para sacar adelante un nuevo equipamiento médico, el acuerdo unánime y urgente al que llegaron los partidos para modificar el presupuesto de 2020 y destinar una partida de 300.000 euros a la compra de terrenos en A Rúa para la mencionada construcción, dinero del que ya no se puede disponer para tal fin.

La portavoz nacionalista Mercedes Giráldez afirma que PSOE y PP no quieren sacar adelante el Plan Concellos sin preocuparles que quien sale perjudicado son los vecinos de Cangas. “Nosostros pedimos que se revisaran algunas de las actuaciones que presentó el gobierno por las dudas de su ejecución en tiempo. Las obras presentadas responde a algunas demandas de las asociaciones y otas que ya figuraban entre las que dejáramos para continuar cuando el BNG llevaba el área de Obras. También dudamos de algunos proyectos por su complejidad técnica y los permisos necesarios”.

Avante!, por su parte, considera que el gobierno local no ofrece avances. Asegura que no presenta los presupestos de los proyectos, que es algo que se considera fundamental. Abalo insiste en que no hay caprichos por parte del gobierno en su afán por llegar a un acuerdo con la oposición municipal y que los partidos políticos deberían actuar don madurez.

Un documento que está abierto y “no es caprichoso”

El gobierno local presentó a a oposición un borrador de obras que considera está basado en las necesidades de las parroquias, además de hacer un guiño medioambiental importante y que se incluyeron algunas del Plan de Mobilidad, algo, esto último, que Avante! no ve por ninguna parte. El documento sobre el que se negocia son la pista de Donón, desde A Caracola a Rúa Barreiras, el saneamiento de Dúas Patas, en Viñó; unión de la rúa Preguntoiro y Coto, en el Iglesario de O Hío; el parque infantil de O Hío, el área del parque Rioesteiro, las obras de saneamiento de viviendas en Francón, fuente de Gandón con saneamiento y abastecimiento a dos viviendas en el camino de Ferruxiña en Herbello; el cementerio de Coiro, el camino vecinal de San Cosme y y la accesibilidad en O Forte-Rodeira, la senda peatonal en la rúa de A Garita, bajada de Areamilla y abastecimiento al barrio de A Madalena, además de la humanización y reposición de servicios de la avenida Ourense, la remodelación del carril bici, acabar la Casa dos Pobres y cambio de cubierta en las vivienda de Nazaret.