La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, con los representantes del gobierno Odilo Barreiro (BNG) y Rodrigo Currás (PSOE), además de Ángeles Pena y María del Carmen Pastoriza por la Asociación de Mulleres y la Plataforma de Defensa da Sanidade pública, presentaron en la mañana de ayer, por registro en el Parlamento en Santiago, las 4.195 firmas recogidas en la campaña llevada a cabo en el municipio para reclamar mejoras en la Atención Primaria y exigir que vuelvan las urgencias al centro de salud, que siguen en Cangas desde el inicio de la pandemia. El jefe de Servicio del centro de salud de Cangas, Benigno Villoch, aseguró que, en principio, no está previsto que las urgencias vuelvan a Moaña, ya que sigue existiendo mucho COVID y en Moaña no hay un sitio adecuado. Reconoce que malamente se pueden atender las urgencias en un sitio adecuado, como para hacerlo en Moaña en donde no hay espacio para habilitar el doble circuito frente al COVID.

Las firmas se presentaron con el escrito de la Mesa Local da Sanidade, que preside la Alcaldía, dirigido al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que sirvió de apoyo para la campaña de recogida, en el que rechazan la decisión del Sergas de mantener cerrado el Punto de Atención Continuada (PAC) de la localidad y contra la falta de refuerzo del servicio de ambulancias. Indican que esta situación llevó a que cuatro personas, vecinas del municipio, murieran en lo que va de año sin haber recibido la atención sanitaria que precisaban. La Mesa Local da Sanidade está compuesta por representantes de los grupos políticos de la corporación, federación de asociaciones vecinales A Chamusca, A.VV. Monte Faro de Domaio, Asociación de Mulleres de Moaña, Plataforma en Defensa da Sanidade Pública y las asociaciones que no forman parte de dicha federación. Considera la Mesa un error la decisión del Sergas de mantener cerrado el PAC de Moaña, ya que se “pon en perigo á veciñanza ao atrasar os tempos de resposta nas emerxencias sanitarias, obrigándonos a acudir á vila veciña de Cangas, nun PAC que se atopa na maioría das franxas horarias do día saturado”. Añaden que este hecho., unido a la falta de refuerzo de las ambulancias, que se deniega desde hace años a pesar de las solicitudes desde los Concellos de Cangas y de Moaña, llevó a esa mala atención sanitaria urxente que precisaban las cuatro personas del municipio que fallecieron en lo que va de año (cinco ya desde la última ocurrida el pasado lunes 17), “o que consideramos dunha extrema gravidade e completamente intolerable”. Desde Moaña reclaman al conselleiro una Atención Primaria digna, con personal sanitario suficiente “xa que na actualidade máis de 2.500 persoas de Moaña non teñen asignado ningún facultativo de atención primaria, o que dificulta e, mesmo chega a imposibilitar, o acceso ao sistema público sanitario, sendo atendidas só en caso de urxencia”. La Mesa da Sanidade acordó esta semana convocar una manifestación conjunta con Cangas para el domingo 13 de febrero para insistir en las mejoras. Consistirá en sendas marchas que partirán a las 11:00 desde los centros de salud de Cangas y de Moaña para unirse en Vilela. La de Moaña transcurrirá por el Camiño Real en memoria del que fue portavoz de la Plataforma, Paco Ferreira. Los nuevos casos a 7 días bajan en 284 desde el lunes Las altas de personas contagiadas de COVID que se dan ahora a 7 días, en lugar de a 14, estás provocando que los casos de coronavirus en la comarca bajen. De hecho, el balance de los nuevos positivos en 7 días encadena cinco jornadas de descenso. La semana comenzaba en O Morrazo con 1.356 nuevos positivos en 7 días y llegó al viernes con 1.072, lo que supone un descenso de 284 positivos. El lunes bajó en 21, el martes en 5, el miércoles en 58, el jueves en 14 y ayer fue en 107. Sin embargo, en el acumulado a 14 días y según consta en el mapa del Sergas, los casos siguen en aumento. El lunes había 1.981 y ayer 2.275, lo que suponen 294 más. El lunes se incrementó en 58, el martes en 70, el miércoles en 80, el jueves en 67 y ayer en 77. Según las EOXI de las gerencias de las áreas sanitarias de Vigo y de Pontevedra-O Salnés, con datos del día 20, los casos aumentaron en 41 con respecto al día anterior. Hay 1.969 en total y desde el lunes se han encadenado cinco días de incremento. Hubo 90 casos más el lunes 17; 57 más el martes, 5 más el miércoles y estos 41 más el jueves. Cangas está, según la EOXI, con 912 positivos (9 más que el día anterior), Moaña con 739 (21 más) y Bueu con 318 (11 más). Según el mapa de coronavirus del Sergas, Cangas tiene a 14 días 1.093 (28 más que el día anterior) y a 7 días, 504 (60 menos que el jueves). Moaña tiene 829 a 14 días (34 más) y 392 nuevos positivos en los últimos 7 días (36 menos) y Bueu tiene 357 (19 más en el acumulado a 14 días) y 176 nuevos casos en los últimos 7 días, que suponen un descenso de 11 positivos.