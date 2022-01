El Sevilla, Fariña y los tributos a Queen y AC-DC, en el cartel semestral del Auditorio

Representaciones teatrales de compañías como Sarabela, Ibuprofeno, Incendiaria, Deste Xeito o Elefante Elegante; monologuistas como El Sevilla o JJ Vaquero; comedias como “Somos criminais III”, de Carlos Blanco y Xosé Antonio Touriñán o tributos a películas y grupos musicales como Frozen, Queen o AC-DC forman parte de la programación de eventos profesionales programados por el Auditorio para el primer semestre del año, que se abre esta noche con la Gran Gala Tchaikovsky y Bolero del Ballet Imperial Ruso. De los 16 espectáculos profesionales programados, 10 son contratados por promotores privados, asumiendo estos los costes, y seis son contratados por el Concello de Cangas, dentro da Rede Galega de Teatros. Para esta programación, el Concello destina 10.823 euros, aportando Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais) la misma cantidad, lo que permite reducir a 5 euros el precio de las entradas de los seis espectáculos de la Rede, todos ellos programados para las 20.00 horas.

La presentación del cartel estaba prevista para ayer con la presencia de la concejala de Cultura, Aurora Prieto, y el director del Auditorio, Juanjo Pérez, aunque tuvo que suspenderse el acto público por motivos personales. Aún así, los representantes municipales destacaron la cantidad, variedad y calidad de la programación y la novedad de los conciertos en tributo a bandas como Queen, AC-DC o Metallica. Están pensados para “disfrutar en familia, para que mayores y pequeños disfruten juntos”. También recalcan que, por primera vez, van a actuar en el Auditorio de Cangas los populares monologuistas El Sevilla (4 de marzo) y JJ Vaquero (13 de mayo).

Dos de los espectáculos programados para el primer semestre del año fueron pospuestos en fechas anteriores debido a la pandemia de COVID-19. El director del Auditorio recuerda que es “imprescindible la presentación del certificado de vacunación” para acceder al recinto municipal. Las entradas se ponen a la venta anticipadamente a través de la plataforma ataquilla.com, y el mismo día de la actuación en el propio Auditorio municipal, desde dos horas antes del comienzo de cada función.

Entre el Ballet Ruso y Sarabela Teatro

El Ballet Imperial Ruso abre esta noche (20.00 horas, entrada 22 euros) una intensa programación, y el día 29, Educa Teatro presenta “Pinocho” (10 euros). En febrero, Showmust go on, con “Queen for kids” (día 5; 12 euros); “Somos criminais III”, de Carlos Blanco y Xosé Antonio Touriñan (día 12; 15 euros). En marzo llega El Sevilla con su monólogo “La vida es rocanrol” (día 4; 10,40 euros); On Beat, con “El origen del hielo, un tributo a Frozen” (día 5; 12 euros); Deste Xeito Producción, con Feminíssimas (día 12; 5 euros); AC-DC Tribute Band (día 19; 18 euros); Ibuprofeno Teatro con “Smoke on the water” (día 26, 5 euros). En abril, Incendiaria, con “A lúa vai cuberta” (día 2; 5 euros), y Artesacía, con “Illas Desertas” (día 30; 5 euros). En mayo estarán Sarabela Teatro, con “A língoa das bolboretas” (día 7; 5 euros); JJ Vaquero (día 13; 14 euros); Metalmanía, con su tributo a Metallica (día 14; 12 euros) para público familiar; Elefante Elegante, con “Dreaming Juliet” (día 21; 5 euros) y el espectáculo teatral “Fariña” (día 28; 20 euros).